¿Qué equipo ganará la temporada 13 de “La Voz de Alemania”?

Lo básico en pocas palabras

En “La Voz de Alemania” 2023 solo quedan 13 talentos en 5 equipos. ¿Qué entrenador podrá ganar al final con su talento? A continuación se ofrece una descripción general de cuáles son las oportunidades.

5 equipos, 13 semifinalistas

Las actuaciones en directo de “La Voz de Alemania” 2023 están a la vuelta de la esquina. Quedan pocos talentos y luchan por la victoria en la decimotercera temporada. Primero debes pasar las semifinales el 1 de diciembre y luego llegar a la final el 8 de diciembre para convertirte en el ganador de “La Voz”.

Esta vez, la característica especial es que los equipos entran en la carrera con un número diferente de talentos. Pero no importa cuántos músicos estén con ellos, los entrenadores están haciendo todo lo posible para ganar el título.

El equipo Bill y Tom aplauden: tienen el mayor talento

Después de la pelea en equipo, inmediatamente surgió el equipo favorito: Bill y Tom lograron traer la mayor cantidad de talento a las semifinales. Con Joel, Naomi, Mark, Niklas y Malu, lideran con éxito a cinco personas en batallas en equipo. No es de extrañar que el equipo de Toll tenga confianza en la próxima ronda:

¡Somos el peor equipo de todos los tiempos en semifinales! Bill Kaulitz

Pero están lejos de ganar. Otros ocho talentos también quieren ganar.

Sherine David tiene confianza en sí misma

Quizás la dama de la ronda también pueda triunfar al final. Sherine también tiene muchos talentos fuertes en presentaciones en vivo. Joy, Kim, Danilo y Venja intentan ganar para el equipo de Shirin. No hay duda para el entrenador de que todos tienen lo necesario.

Estos son simplemente los talentos más confiables del equipo de Sherine que siempre dan lo mejor de sí en el escenario. Por eso afronto las semifinales con mucha confianza. Sherine David READ Viejo "granjero que busca esposa" quebrantamiento de la regla - candidato enojado

Ronan Keating quiere venganza en shows en vivo

La última ronda de Teamfight fue dura para Ronan. Ninguno de sus talentos pasó a la siguiente ronda. “Estoy destrozado, herido, triste”, dijo el irlandés tras el episodio. Pero ciertamente no se dejaría derrotar. Con Egon y Emily, el equipo de Ronan todavía tiene muchas posibilidades de ganar. Ronan ya ha demostrado su voluntad de luchar varias veces durante la temporada y hará todo lo que esté a su alcance para ganarle a otros equipos.

Tengo dos grandes talentos. Sólo necesitas uno para ganar. Ronan Keating

Giovanni se convierte en un extraño, ¡pero se muestra como un luchador!

Giovanni Zarrella recibió un golpe más fuerte que Ronan. Solo le quedaba un talento en la carrera después de la pelea en equipo. “Perdí ocho talentos en el camino. Y eso duele mucho”, admite el italiano. Pero Desiree sigue ahí para el equipo de Giovanni. Ya ha dado la sorpresa en combates en equipo y el entrenador cree que puede volver a hacerlo.

¡Toda esperanza para Desiree! Giovanni Zarrella

Aunque Giovanni se encuentra en el papel de perdedor, ve algo positivo en la situación y se muestra optimista de cara a las semifinales: “Esta es la historia de mi vida. Siempre he recorrido el camino difícil y me encanta”.

¿Cole Savas causará la mayor sorpresa?

Definitivamente no deberías olvidarlo: Kol Savas. El rapero se une a los demás entrenadores en las semifinales. Su alumno León “Izo” Wike ha “El sonido rap de Cobra” Ganó y convenció a muchos fanáticos para que lo despidieran. Hará todo lo que esté a su alcance para conquistar a los espectadores en las próximas votaciones. Como único talento del rap, definitivamente destacó en las semifinales.

Su entrenador Cole Savas respeta la competición: “Leon, tenemos que deshacer las maletas. ¡Esto no es un paseo por el parque!” Lo dijo poco después de ganar el premio ‘The Voice Rap by CUPRA’. Pero el rapero de batalla definitivamente no se dejará intimidar por los poderosos talentos de otros grupos.

Algunas personas increíblemente malvadas también han sido expulsadas, por lo que todo está abierto. El universo decide como quiere. Cole Savas

¿Quién será el ganador de “La Voz” 2023?

Los espectadores que estén dentro decidirán mediante votación quién ganará finalmente la “Voz de Alemania” en 2023. Como solo gana un talento, la cantidad de talentos restantes por equipo no significa nada. Sigue siendo emocionante hasta el final.

Las semifinales de “La Voz de Alemania” tendrán lugar el viernes 1 de diciembre y la final una semana después, el 8 de diciembre, ambas a las 20:15 horas el sábado 1 y el sábado 1. gwen. Aquí puede encontrar una descripción general de todos los horarios de transmisión.