“Call of Duty”: la próxima entrega de la serie de disparos en primera persona se lanza en Game Pass



La exitosa serie de videojuegos “Call of Duty” estará disponible y se podrá jugar en Game Pass tras su lanzamiento este año. Los propietarios de Microsoft Game Pass pueden jugar desde el principio como parte de su suscripción sin costo adicional. Según el Wall Street Journal (WSJ), Microsoft planea anunciar la inclusión de COD en Game Pass en el Xbox Games Show anual el 9 de junio. Esto es lo que dicen personas familiarizadas con el asunto.

Microsoft espera aumentar los usuarios de Game Pass

La serie de disparos en primera persona “Call of Duty” fue el mayor punto de discordia entre Microsoft y Sony como parte de la adquisición de Activision por 69 mil millones de dólares. Sin embargo, Microsoft confirmó desde el principio que se seguirían publicando títulos anuales para PlayStation, durante al menos diez años. Desde la adquisición de Activision-Blizzard, solo Diablo 4 entre los mejores juegos actuales ha llegado a Game Pass. Según el Wall Street Journal, con la inclusión de “Call of Duty” en el servicio de suscripción de pago, Microsoft espera cada vez más nuevos usuarios de pago.

En septiembre pasado, la fecha de lanzamiento de Starfield en Game Pass atrajo una cantidad récord de nuevos suscriptores en un solo día. “Call of Duty” es uno de los productos de entretenimiento de mayor éxito y en los últimos años se han vendido una media de 25 millones de copias de cada parte del juego de disparos. Todavía es posible realizar una compra, incluso en sistemas Microsoft. Además, es probable que solo la versión base del juego esté disponible en Game Pass sin elementos cosméticos adicionales. Las diferentes versiones del juego con diversos contenidos digitales adicionales cuestan entre 79 € (juego base) y 109 € en el pasado.

Modelo de suscripción: impacto negativo en la creación de valor para los títulos principales

En una audiencia judicial sobre la demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra el acuerdo entre Activision y Blizzard, el veterano presidente de Activision, Bobby Kotick, expresó su “disgusto por la idea de servicios de suscripción a múltiples juegos”, y Strauss Zelnick, director de Take- Dos, las suscripciones son adecuadas para juegos de catálogo, pero no para nuevos lanzamientos. El Wall Street Journal informa. Los analistas dicen que existe un gran riesgo de canibalización al lanzar los mejores juegos que aún alcanzan precios elevados. “Creemos firmemente que el cambio general de la industria hacia un modelo de suscripción impactaría negativamente la creación de valor para los editores”, escribió el analista de TD Cowen, Doug Kreutz, en su informe final sobre Activision el año pasado.

Por otro lado, Microsoft no está en condiciones de incluir sus títulos más importantes en Game Pass inmediatamente después de su lanzamiento si otros fabricantes de juegos hicieran lo mismo. Michael Butcher, analista de Wedbush Securities, cree que añadir “Call of Duty” al lanzamiento del juego es una señal para los editores de que Microsoft está apostando por una estrategia de suscripción.

¿2024 “Call of Duty: Black Ops”?

El juego Call of Duty 2024, que normalmente sale en otoño, aún no se ha anunciado. Según los rumores, el desarrollador Treyarch está trabajando en una nueva parte del juego Black Ops. Se dice que la historia gira en torno a un conflicto en la Guerra del Golfo. Presumiblemente, el próximo título también será un mundo abierto por primera vez, donde podrás explorar el mundo del juego con vehículos; las misiones deberían continuar ejecutándose de manera lineal. Sobre el Exhibición de juegos de Xbox el 9 de junio Según los informes, también se presentará un juego Call of Duty de 2024.



(BME)