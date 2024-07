A pesar del sol, los alemanes luchan en verano

24vita Vivir saludablemente

de: Judith Brown

Algunas personas en Alemania también sufren de deficiencia de vitamina D en verano. El aumento de peso puede desempeñar un papel importante en esto. © Ute Grabowski/Imago

La vitamina D es esencial para nuestra salud, pero muchos alemanes padecen una deficiencia, incluso en verano. Hay factores críticos para esto.

Cielos azules brillantes, temperatura acercándose a los 30 grados. Sin embargo, en Alemania muchas personas sufren de deficiencia de vitamina D incluso en los meses de verano. ¿Cúales son las razones para esto?

Deficiencia de vitamina D en verano: ¿por qué hay tanta gente afectada?

La vitamina D es importante para la salud ósea y el sistema inmunológico. Nuestro cuerpo puede producirlo por sí mismo, pero necesita luz solar para hacerlo. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los alemanes padecen una deficiencia de vitamina D, incluso en verano. doctor. Stefan Pilz de la Universidad de Graz lo explica: “La principal causa de la deficiencia de vitamina D es nuestro estilo de vida. No salimos lo suficiente al aire libre ni nos exponemos lo suficiente a la luz solar, que es la principal causa de la deficiencia de vitamina D.

Desde la pandemia de Corona, el trabajo desde casa y las actividades recreativas realizadas en interiores han contribuido a que muchas personas pasen tiempo en interiores, incluso en verano. Además, cada vez más alemanes tienen sobrepeso. “Pero la obesidad también juega un papel importante”, añade Bales. Cuando tenemos sobrepeso, la vitamina D se deposita en el tejido adiposo. El resultado: deficiencia de vitamina D en verano.

Deficiencia de vitamina D en verano: la importancia de la vitamina D

En realidad, la vitamina D no es una vitamina, sino una hormona que se forma en nuestra piel bajo la influencia de los rayos ultravioleta (UV-B). Profesor Dr. dice: Jörg Spitz a cambio Alianza del Sol. Éstas incluyen:

Diabetes

cáncer

Enfermedades cardiovasculares

Depresiones

exceso de peso

La deficiencia de vitamina D se diagnostica mediante un análisis de sangre. Se mide la concentración de 25-hidroxivitamina D en el suero sanguíneo. Según la Sociedad Alemana de Nutrición, se habla de deficiencia si la concentración sérica es inferior a 30 nanomol por litro de suero. A partir de 50 nmol por litro de suero, el suministro se considera bueno.

Deficiencia de vitamina D en verano: así puedes aumentar tus niveles de vitamina D

La forma más fácil y natural de aumentar los niveles de vitamina D es permanecer al sol. Cuanto más expuesta la piel a la luz solar, más vitamina D se produce. Pero tenga cuidado: demasiados rayos ultravioleta pueden aumentar significativamente el riesgo de cáncer de piel. Hasta cierto punto, la dieta también puede combatir la deficiencia de vitamina D. Alimentos como los champiñones, los pescados grasos (como el salmón) y los huevos pueden ayudar a compensar la deficiencia. También puedes tomar vitamina D como suplemento. Sin embargo, se necesitan unos dos meses para compensar el déficit y también existe riesgo de sobredosis.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.