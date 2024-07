Los exoplanetas huelen a huevos podridos

Página principal sepamos

de: Pablo Luca Schneider

el presiona divide

Los propios astrónomos no esperaban esto. Han descubierto un exoplaneta que huele a huevos podridos. Esta es una gran señal para los investigadores.

FRANCFORT – ¿Estás contento con el olor a huevos podridos? Esto parece completamente ridículo. Pero eso es exactamente lo que sucedió cuando los astrónomos pudieron detectar este olor en la atmósfera del exoplaneta HD 189733b. Los investigadores encontraron los resultados en su estudio en la Universidad Americana. Universidad Johns Hopkins detenido. Esto está en la revista Science el 8 de julio. naturaleza Al corriente.

Gracias a la ayuda del telescopio espacial James Webb, el autor del estudio, Guangwei Fu, y su equipo pudieron “oler” el enorme “hedor”, situado a 64 años luz de la Tierra “inodora”.

Una cosa extraña tras otra: una lluvia de cristal sobre un exoplaneta

El gigante gaseoso llamó la atención de los investigadores por primera vez en 2005. Debido a su similitud con Júpiter, el exoplaneta se convirtió rápidamente en un punto de acceso para mediciones científicas. cnn El escribe. Temperaturas sofocantes de hasta 927 grados centígrados, ráfagas de más de 8.000 kilómetros por hora y lluvias con partículas de vidrio: todos estos fenómenos meteorológicos están a la orden del día en la “bomba fétida”.

Los astrofísicos han descubierto sulfuro de hidrógeno en la atmósfera azulada del exoplaneta HD 189733b. © Roberto Molar Candanosa/Universidad Johns Hopkins

Ahora bien, también está el hecho de que la atmósfera contiene mucho sulfuro de hidrógeno. Quizás fue este hecho lo que hizo que los astrónomos saltaran de alegría, ya que su misión era descubrir si el azufre se puede sentir en el espacio fuera del sistema solar y cómo.

Tras la pista de más “desagradables”: los investigadores esperan lograr un gran avance en la formación de exoplanetas

“El sulfuro de hidrógeno es una molécula importante que no sabíamos que existía fuera del sistema solar”, dice Fu en un artículo. aviso. Pero no espera que haya vida en este planeta por eso. Pero no por el olor: “No buscamos vida en este planeta porque haga demasiado calor, pero el descubrimiento del sulfuro de hidrógeno es un punto de partida para encontrar esta molécula en otros planetas y aprender más sobre sus diferentes tipos”. de la forma de los planetas.

Ahora los investigadores también están examinando más de cerca la concentración de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono, así como metales pesados ​​en el “hedor”. Están particularmente interesados ​​en evaluar los metales pesados. La relación entre la metalicidad de un exoplaneta, por un lado, y su masa, por otro: la respuesta a esta tesis es de gran interés para los astrónomos.

Pero también, por supuesto: ¿dónde se encontrarán los próximos “apestosos”? ¿Qué tan fuerte es su olor? Otro objetivo declarado es comprender cómo afecta el alto contenido de azufre a la formación de exoplanetas en las inmediaciones de sus estrellas madre. “Queremos saber cómo llegó allí este tipo de planeta, y comprender la composición de su atmósfera nos ayudará a responder esa pregunta”, dice Fu. “Con conjuntos de datos adicionales, queremos entender cómo se forman los planetas y si nuestro sistema solar es único en la galaxia”, afirma Fu. cnn avance.

El reciente descubrimiento de un exoplaneta con un “contratiempo” único también fue único. (Por favor)