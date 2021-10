A raíz de la renuncia de John Croton por los correos electrónicos de ataque, la carta de los equipos de la NFL de los Raiders QB Derek Car ‘abre todo’

Henderson, nov. – Una emocion Derek Carr, Quien ha forjado una amistad única con John Crude durante los últimos tres años, ha demostrado que usó un lenguaje racista, erróneo y homosexual luego de la renuncia del entrenador de Las Vegas Riders. Época del año: “Abrir todo”.

“Si comenzamos a abrir los correos electrónicos y mensajes de texto personales de cada persona, la gente comenzará a sudar un poco. “Tienes que abrir todo. Mira lo que está pasando”.

Carr dijo de su ex entrenador: “Me gusta ese hombre, [but] Odias el pecado. Nadie tiene razón. “

Dentro de las 48 horas posteriores a la renuncia de Crouton, el propietario de los Riders, Mark Davis, el gerente general Mike Myok y el entrenador en jefe interino Rich Picasia se dirigieron a un equipo emocionado en la reunión del miércoles por la mañana. Los tres transmitieron un mensaje simple: las situaciones de entrenamiento intermitentes generalmente ocurren al final de la temporada perdida.

“Todos nuestros objetivos están por delante de nosotros”, dijo Mayok. “[We’re] 3-2, un partido fuera de la AFC [West] Lidere el camino. El foco debería estar en Denver. “

Los Raiders, que juegan en los Denver Broncos el domingo, han perdido dos juegos.

En declaraciones a los periodistas el miércoles, Mayok dijo que Picasso era la elección correcta, mientras que el resto de la temporada sería una elección para todos los involucrados.

“En el vestuario, en nuestro vestuario, tiene el mismo respeto que cualquier entrenador que haya visto en mi vida”, dijo Mayok sobre Picasso, quien conserva sus funciones de coordinador de equipo especial.

“¿Es un gran entrenador? Demonios, sí”, continuó Mayog. “Pero sigue siendo un gran hombre. Lo que siempre le digo a la gente cuando lo apoyo es que es el líder más natural de las personas que me rodean”.

Mayog ahora tiene la última palabra en las decisiones de los empleados sobre Piscia, que Cruden tenía anteriormente sobre Mayok.

Picasso, de 61 años, ha sido asistente de la NFL durante 20 temporadas, con 11 bajo el mando de Croton, se detiene en Tampa Bay, San Diego, Dallas y los Raiders. Pero nunca ha sido entrenador en jefe a ningún nivel desde que comenzó su carrera en 1983.

Leyó el informe elaborado al comienzo de su disponibilidad en los medios.

“El entrenador Cruden me dio la oportunidad de entrenar en la Liga Nacional de Fútbol y siempre lo agradeceré”, dijo Picasia con la voz a punto de estallar. “Todos somos responsables aquí y debemos asumir la responsabilidad de nuestras palabras y hechos. Nadie es más grande que el escudo de los jinetes.

Picasso también se hizo eco del mensaje de Mayok.

“Lo que nos hace únicos es que tenemos un buen equipo”, dijo. Tenemos 12 juegos [remaining], Sentimos que tenemos mucho tiempo y sentimos que todos nuestros objetivos aún están por delante de nosotros.

“Estuvimos 3-0 en un momento, perdimos dos juegos. Hay un bache en el camino, no es el final del camino. Vamos a juntar nuestras cabezas y poner a los jugadores en la mejor posición. Nieta de 7 años, es hora de poner el tablero X y O a bordo, pero les estoy diciendo todo a los jugadores, son los X y O reviviendo “.

Grouton era un atleta para el crimen. Esa responsabilidad ahora le pertenece al coordinador de ataque Greg Olson, quien era un atleta en Riders OC y un recién llegado al auto en 2014.

Carr dijo que estaba acostumbrado a escuchar la voz de Olson durante el entrenamiento, pero consideró cuánto tiempo había escuchado a Crouton.

El campo de entrenamiento es un descanso de la plataforma emocional que sienten los ciclistas.

“Lo que les dije a los jugadores esta mañana fue sobre John Crouton, lleno de empatía y todos los comentarios en el medio”, dijo Mayok. “Lo que les dije a los jugadores fue, básicamente, que merecían su puesto. Tienen derecho a opinar al respecto. Pero al final … en algún momento después de la familia, el equipo tiene que ser lo primero. Su religión.

“Hablé con muchos soldados negros. Nos acercamos a jugadores blancos y negros. Todos tienen sentimientos y emociones. Hablé con algunas personas en mi departamento en negro. Director Pro Scout [Dwayne Joseph], Le dije, ‘DJ, no puedo ponerte en tu lugar, ayúdame’.

Decisión defensiva Carl NasibEl primer jugador activo de la NFL se declaró gay, se le pidió y se le dio un día personal.

“Pasamos una buena cantidad de tiempo ayudando a estas personas y hablando con ellos, hablando con ellos sin hablar con ellos”, dijo Mayok. “La otra cosa que le diría es solo a Carl [Nassib]Seamos honestos, es una comunidad abiertamente homosexual.

“Tenemos una gran comunidad de soldados afroamericanos. Tratamos de hacer todo lo posible por esa comunidad. Claramente comenzó. Comenzó allí. Nadie lo ha olvidado. Intento trabajar con todos, vamos a continuar. hazlo.”

Cuando se le preguntó en quién estaba pensando en su primer día como entrenador interino, Picasia dijo que pensaba en sus padres.

“Mi padre [acted like he] Fue el entrenador en jefe de fútbol de los New York Giants “, dijo”. No se lo dijo a nadie, ¿sabes? Tengo cinco hermanas, cuatro hijos y cinco nietos. Tuve la oportunidad de entrenar a los Riders de Las Vegas. Vaya, ¿verdad? Entonces, creo que, de hecho, me voy a asfixiar. “