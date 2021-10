Mejoras en la cadena de suministro de Walmart, FedEx y UPS para eliminar barreras, dice Biden

Washington – Presidente Joe Biden Anunciado el miércoles Esos tres principales transportistas de carga estadounidenses, Walmart, FedEx y UPS, Revertirá sus esfuerzos Problemas de la cadena de distribuciónDespués de que los minoristas ya hayan comenzado a advertir que algunos productos no deberían estar en los estantes antes de las vacaciones.

En un discurso el miércoles, Biden dijo: “Nuestro país y nuestra economía ya no pueden producir los productos vitales que necesitamos. Ya no tenemos que depender en gran medida de una empresa, un país o un individuo en el mundo, especialmente cuando los países no lo hacen. compartimos nuestros valores en materia de normas laborales y medioambientales “.

Los altos ejecutivos pidieron el martes por la noche a los principales puertos del sur de California que “prometan a los transportistas que irán a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante las horas de menor actividad”.

Biden se reunió con el puerto de Los Ángeles, el puerto de Long Beach, California y líderes de la Unión Internacional de Almacenamiento y Long Shore el miércoles para discutir la congestión y los horarios extendidos en los puertos. La Casa Blanca se reunió con ejecutivos de Walmart, UPS y Home Depot.

“El gobierno federal será un socio fuerte y dispuesto en este esfuerzo, pero reconstruirá un mejor sistema para el siglo XXI”, dijeron los funcionarios. “Trabajaremos con socios en toda la cadena de suministro durante un sprint de 90 días hasta fin de año para resolver el problema y aliviar muchos de los obstáculos que se pueden resolver rápidamente”.

Los respaldos logísticos en los puertos de envío, la escasez de mano de obra y en parte motivados por las explosiones del gobierno han duplicado el tiempo que tardan algunos productos en viajar desde Asia a Estados Unidos.

Los retrasos de varios meses están obligando a los minoristas a hacer frente a obstáculos. Carta Antes de la temporada de compras navideñas, sus propios buques de carga privados para sortear la congestión.

Los funcionarios dicen que UPS y FedEx enviaron conjuntamente el 40 por ciento de los paquetes de EE. UU. El año pasado, y al dar este paso, dicen, “hay que trasladarlo al resto de la cadena de suministro.

Otros minoristas como Target, Samsung y Home Depot también ayudarán con la recesión, lo que “allana el camino para que los minoristas más pequeños obtengan productos del modelo 24/7”, dijeron los funcionarios.

Los principales ejecutivos, incluida la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, han dicho que los consumidores podrían seguir viendo precios más altos y escasez de productos más adelante en el año a medida que continúen las barreras de la cadena de suministro del mercado y la escasez de mano de obra.

En junio, la Casa Blanca anunció el establecimiento de un grupo de trabajo para abordar los desafíos de la cadena de suministro en sectores clave.

El grupo de trabajo dijo: “Se centra en la construcción y construcción de viviendas, Semiconductores, TransporteY la agricultura y la alimentación ”, dijo en ese momento la Casa Blanca, que estará encabezada por los Secretarios de Comercio, Agricultura y Transporte.