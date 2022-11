Aaron Carter (34) escribió emotivos mensajes de texto poco antes de su muerte.

a: Jonás Arpas

La muerte de Aaron Carter († 34) fue completamente inesperada. El hermano de Backstreet Boy, Nick Carter, fue encontrado muerto el sábado. Ahora apareció un SMS, que probablemente fue uno de sus últimos mensajes.

Lancaster – Aaron Carter (34) se convirtió en una popular estrella infantil cuando era adolescente, y ahora el cantante de pop estadounidense está muerto. tmz.com Se informa, sin embargo, que un ama de llaves encontró al occiso sin vida en la bañera de su domicilio. Poco antes de su muerte, el músico aparentemente le escribió un emotivo mensaje de texto a un amigo.

Gran dolor por Aaron Carter (†): apareció un SMS dramático que escribió poco antes de su muerte

La consternación es grande: varias celebridades ya han compartido públicamente su dolor por la muerte prematura de su antiguo rompecorazones adolescente. Entre otras cosas La actriz estadounidense Hilary Duff (35), que ha estado en una relación con Aaron Carter durante años, también está de duelo por la muerte de su exnovio.. Poco antes de su muerte, que aún no se ha explicado, está claro que recurrió a un amigo cercano en busca de ayuda.

Se dice que Aaron Carter le dijo a su amigo y colega Mick García (centro) a través de un mensaje de texto poco antes de su muerte: “Necesito a mi hermano”. Sin embargo, es posible que la carta no esté relacionada con su hermano biológico, el Backstreet Boy Nick Carter, sino con el mismo García (fotomontaje) © Captura de pantalla/Instagram/Aaron Carter/Mic García

Mic García, quien no solo comparte el amor por la música con Carter sino también una estrecha amistad, publicó el registro de SMS (que desde entonces se eliminó de Internet) el sábado (5 de noviembre). Una conversación entre ambos antes de la muerte del cantante. Es probable que los mensajes de texto se encuentren entre los últimos mensajes de texto que Aaron Carter escribió con vida. “Necesito a mi hermano”, dice con añoranza en el chat, luego el difunto advierte: “¡Por ​​favor, no te pierdas este viaje!”. Al parecer, un encuentro entre los dos era inminente.

Aaron Carter (†) escribió antes de su muerte con su “hermano” Mike García – sus compañeros músicos reaccionaron atónitos

“Hermano” probablemente no se refiere al hermano biológico de Aaron Carter, Backstreet Boy Nick, sino a Mike García, quien le envió un mensaje de texto a su amigo poco antes de su muerte. La última noticia, sin embargo, no llegó al traductor de “Crush On You”. “Te estaba contactando”, escribió García con incredulidad en Instagram poco después de que se anunciara oficialmente la muerte.

Después de experimentar altibajos tanto en lo privado como en lo profesional en los últimos años, Aaron Carter buscaba un regreso. Su amigo Mike García, con quien lanzó una canción llamada “Recently” el jueves (3 de noviembre), también debería ayudarlo con eso.

Nota del editor: En general, no informamos de la sospecha de intención suicida para no fomentar estos casos como posibles imitadores. Solo se informa si las circunstancias son de particular interés para el público. Si usted o alguien que conoce está pasando por una crisis existencial o depresión, comuníquese con el Servicio de Consejería Telefónica al: 0800-1110111. El Servicio de Crisis Psicológica en Munich y Alta Baviera también brinda asistencia en el 0180-6553000. Puede encontrar más información en el sitio web www.kundendienst-psychiatrie.de.

Fuentes utilizadas: bild.de, tmz.de, instagram.com/checkthestar