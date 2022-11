Anna Karina, Wychak y Stefan Mross viajan por separado

a: Mateo Kernstock

dividir, rasgar

La estrella del pop Stefan Murs, de 46 años, y la titiritera Anna Karina y Witchek, de 30, viajaron por separado durante el fin de semana. El presentador de “Always Sundays” voló a Paderborn, que es la ciudad de Düsseldorf.

Traunstein – ¿Cuándo es la última chispa de amor de otro gran corazón? golpe de pareja ¿extinguido? El director de “Always Sunday” Stefan Moros vendió su contraparte hace unos días Preciosa casa de lujo. La espaciosa Cueva del Amor fue el hogar del trompetista y su esposa Anna Karina Wojciech durante mucho tiempo.

La evidencia indica una ruptura para muchos fanáticos de Schlager durante meses. Sr. Murs admitió build.de problemas conyugales, Los huéspedes del hotel han notado recientemente la pareja divergente de Schlager al celebrar. Presentador de televisión recientemente despedido Lola Weber Los rumores de cortejo extranjero en RTL2 surgen en “Skate Fever”, donde Anna-Carina Woitschack lucha por la victoria con “Bachelor” Andrej Mangold y coquetea con la estrella de “Love Island” Adriano.

Ahora, las próximas nubes oscuras se están acumulando en el cielo de la Alta Baviera: durante el fin de semana, Anna Karina Wojciechk publicó líneas reflexivas en su cuenta de Instagram con unos buenos 93,000 seguidores. “Dale a cada día la oportunidad de ser lo más hermoso de tu vida”. Doll Drive, que solo ha estado casada con Stefan Murs desde 2020, se dirigía a Düsseldorf el domingo.

Con las maletas preparadas, la participante del DSDS viajó sin su marido, Stefan Murs. El nativo de Traunstein viajó solo a Osnabrück el domingo, reveló el medio a su audiencia de Facebook. Stefan Mross usa anteojos oscuros en la publicación y parece estar de buen humor mostrando el saludo de paz en cámara.

Anna Karina Wojczak parece luchar más que él con la separación espacial. Si bien el ánimo del Sr. Morse está despejado, el hombre de 30 años resultó herido. Woitschack publicó en Instagram el domingo: “No dejes que las luces se apaguen en tu camino”.

Stefan Murus y Anna Karina Wojczak: Su historia de amor comenzó con la canción Siempre domingo.

En junio de 2016, Anna-Carina Woitschack fue invitada en Always Sunday y entrevistó a Stefan Murs. Cuatro meses después, los dos se reencontraron en una fiesta. “Empezamos a hablar, y no hemos parado hasta el día de hoy”, dice Stefan Mross. Desde entonces, Anna Karina Wojczak y Stefan Mross han sido considerados la pareja soñadora de Schlager. Siguió el sermón en noviembre de 2019 frente a una audiencia de millones en el programa de televisión ‘The Advent Festival of 100,000 Lights’. La boda de ensueño también se llevó a cabo en una transmisión en vivo. Con Florian Silberisen como padrino, Anna Karina Wojczak y Stefan Murus se casaron el 6 de junio de 2020 en ARD “Schlagerlovestory”.