Alphonse Shubeck: “¡Dos Schnazer!” Presentación en vivo después de la solicitud de revisión

dividir, rasgar

Alphonse Shubek en su última aparición en “Teatro”. © Sven Hoebe / D

Han sido unas semanas difíciles para Alphonse Shubeck. Puedes verlo cuando el chef estrella actúa en el escenario del “Teatro” de Múnich.

MUNICH – La actuación no parece fácil para él: Alfons Schuhbeck se ve muy agotado cuando sube al escenario del “Teatro” en Munich el jueves por la noche (3 de noviembre), que llevó su nombre hasta hace poco. Canta “Sweet Caroline” de Neil Diamond y “Happy Times”. Pero sus ojos rojos muestran que los tiempos para el hombre de 73 años son todo menos eso, especialmente cuando canta la canción de Elvis Presley “I Can’t Stop Falling in Love” y se pone triste en la colorida carpa del teatro. Algunos invitados tienen lágrimas en los ojos. Y los chistes del ex chef estrella, que por lo demás sabía parecer tan juguetón, atractivo, seguro de sí mismo e ingenioso, a veces parecen tan cansados ​​como sus ojos.

La aparición de Schuhbeck después de solicitar una revisión: “Two Schnapserl” sigue a la inclusión del programa

Después de su actuación, dijo: “Me beberé dos piezas de licor”. “Las últimas dos semanas no han funcionado para mí”. Ya no es el hombre glamoroso e impecable con una chaqueta culinaria blanca, Schöhbeck es el célebre favorito sin reservas de la elegante multitud de Munich, cuyos restaurantes comen personas que se respetan a sí mismas. Ahora es un delincuente convicto, aunque no de manera concluyente. Poco antes de su aparición en la cena de gala en la colorida carpa del Centro de Exposiciones de Múnich Schuhbeck ha apelado contra la sentencia del Tribunal Primero de Distrito de Munichque lo quería encarcelado durante tres años y dos meses hace una semana por evasión fiscal de más de 2,3 millones de euros.

Sus abogados anunciaron poco antes de la fecha límite que “Alphonse Schuhbek mantiene su culpabilidad, pero quiere poder entender la sentencia sobre la base de los motivos escritos del veredicto”. “Si los motivos escritos respaldan la decisión del tribunal regional, pediré a mis abogados que retiren la apelación en caso de duda”, dijo Shohbek, citado por los abogados. Hasta entonces, no cejaré en mis esfuerzos por reparar el daño tanto como sea posible”.

El chef estrella apela a Shahbak después del fallo judicial: los amigos quieren permanecer leales a él

Esto significa que Schuhbeck, que tuvo que declararse en quiebra y que desde entonces ha Se eliminaron algunas publicaciones de TV Oye, sigue trabajando, sigue adelante. El actor de teatro Mike Zipps dice lo contrario imagen:: “Se presenta con nosotros gratis. Le viene bien distraerse de lo que tiene que hacer en el trabajo y comunicándose con la gente”. Dependiendo del resultado de la apelación, Schuhbeck ahora dará la bienvenida a los invitados y cantará todas las noches hasta el comienzo de su condena en prisión.

“Hemos sido amigos durante cinco décadas y siempre lo seremos”, dice la célebre estrella Marianne Hartl. “Después de toda la historia de la corte, creo que es genial que se haya entregado”. “Todos están bromeando”, dice Simon Ballack. “Y eso es solo un poco de tontería ahora”. Todavía quería apoyarlo esa noche, cuando se suponía que Schuhbeck se presentaría más tarde. “Sigue siendo Alphonse a nivel humano”. Fuera de la carpa del Teatro todavía hay un gran cartel con Schöhbeck con una chaqueta de chef blanca inmaculada y una sonrisa alegre. En él está escrita la frase “Show must go on”. (yhi/dpa)