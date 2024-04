Amenazado con amputarle la pierna: Til Schweiger está en el hospital con sepsis

De hecho, Til Schweiger quiere viajar pronto a Estados Unidos para el estreno de la película, pero no sucede nada. El hombre de 60 años está hospitalizado con septicemia debido a una infección anterior. Su estado de salud se ha deteriorado rápidamente recientemente.

El actor, productor y director Til Schweiger vuelve a pasar mucho tiempo en Mallorca y se dice que se encuentra allí en un hospital. Según informa el periódico “Bild”, el hombre de 60 años sufre una septicemia, es decir, una intoxicación de la sangre, que en el peor de los casos puede resultar mortal.

Schweiger sufrió la lesión en agosto cuando chocó con su pierna. “Entonces entraron los gérmenes. Ahora tengo una pierna abierta, así lo llaman”, dijo el director, citando el periódico, añadiendo que últimamente las cosas estaban “de mal en peor”. Agregó que tuvo fiebre el jueves por la noche.

A veces existía el riesgo de amputación de la pierna, informó el periódico Bild. La próxima investigación importante probablemente no tendrá lugar hasta el próximo sábado. “Con resonancia magnética, ecografía Doppler y ecografía”.

Un viaje de estreno improbable

De hecho, Til Schweiger quiere viajar pronto a Nueva York para el estreno de “The Ministry of Ungetlemanly Warfare” porque tiene un pequeño papel en la nueva comedia de espías del director Guy Ritchie. “Entonces tengo que volver inmediatamente a la clínica. No he perdido la esperanza de que todo salga bien”. Por el momento se puede suponer que con este viaje no se conseguirá nada. Se dice que los médicos temían complicaciones y aún no le habían dado luz verde.

La sepsis ocurre cuando la respuesta inmune del cuerpo a una infección daña sus tejidos y órganos. Es la forma más grave de infección. Cuando los patógenos se propagan a través del sistema linfático y los vasos sanguíneos, el sistema inmunológico inunda el cuerpo con sustancias que desencadenan una respuesta inmune. Esta reacción exagerada ataca no sólo a los patógenos, sino también a las células y órganos vitales del cuerpo.

La infección puede ser fatal.

Esto presenta entonces síntomas que son muy inespecíficos y, a veces, difíciles de distinguir de los de la gripe. Las señales de advertencia incluyen fiebre, escalofríos, dificultad para respirar, taquicardia, dolor intenso, sensación de malestar y confusión. Puede producirse insuficiencia cardiovascular con una caída repentina de la presión arterial. Este shock séptico provoca insuficiencia multiorgánica y, a menudo, provoca la muerte, especialmente si los síntomas no se tratan a tiempo.

En el caso de Til Schweiger, la sepsis se detectó, en el mejor de los casos, a tiempo. Sus hijos Lily, Luna y Valentin ahora están a su lado. Definitivamente se asegurarían primero de que su padre se recuperara adecuadamente.