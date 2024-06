‘Absolutamente necesario’: Jennifer López cancela su gira de verano

Los rumores sobre una crisis matrimonial en la familia López y Affleck llevan semanas. Ahora hay un serio indicio de que algo podría estar pasando: poco antes del inicio de su gira por Norteamérica, la cantante canceló el proyecto por motivos personales.

Jennifer López quería hacer una gira de siete semanas por América del Norte, cuyo inicio estaba previsto para el 25 de junio, pero no pasó nada: según informa el portal de celebridades estadounidense “Page Six”, entre otras cosas, López tiene la canción “This Is Me”. .. “En Vivo” – Canceló su gira por Estados Unidos y Canadá para pasar más tiempo con su familia. La cantante también se dirigió a sus fans con un comunicado personal.

En su boletín “On The JLo”, López se sintió “triste” por la cancelación de su gira, según Page Six. “Estoy profundamente entristecido y devastado por haberlos decepcionado”, escribió el hombre de 54 años, y agregó: “Deben saber que no habría hecho esto si no creyera que era absolutamente necesario”. López también prometió que “la compensaría”.

El operador turístico Live Nation confirmó la cancelación. “Jennifer se está tomando un tiempo para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos”, dice un comunicado de la compañía de entretenimiento.

Desde hace semanas circulan rumores sobre una crisis matrimonial entre la cantante y su marido, Ben Affleck. Estos salieron a la luz por primera vez cuando López asistió solo a la Met Gala de este año. Actualmente no se espera que Affleck viva en la casa que comparten en el lujoso suburbio de Beverly Hills. Sin embargo, los medios estadounidenses también señalan la representación de la estrella de Hollywood como una posible razón de la segregación espacial. Ni Affleck ni López han comentado públicamente todavía sobre los rumores actuales. El cantante y actor de 51 años se casó en julio de 2022.