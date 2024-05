Un gran paso para la princesa Kate, que sufre cáncer

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: Susan Cropper

Las apariciones públicas están fuera de discusión para la princesa Kate luego de su diagnóstico de cáncer, pero las pequeñas actividades familiares parecen volver a estar en la agenda.

WINDSOR – “Estoy bien y me hago más fuerte cada día centrándome en las cosas que me ayudan a sanar mi mente, mi cuerpo y mi espíritu”, confirmó la princesa Kate, de 42 años, en su vídeo animado del 22 de junio, en el que hacía público su cáncer. . Y por supuesto, su marido, el príncipe William (41), sus hijos George (10), Charlotte (9) y Louis (6), así como sus padres Michael (74) y Carole Middleton (69) la ayudan mucho.

La princesa Kate ‘vista con su familia y haciendo recados sola’

La princesa Kate anunció en su mensaje en vídeo que se someterá a quimioterapia preventiva y que “volveré cuando pueda”. Desde entonces no ha asistido a ninguna cita oficial. Actualmente, los expertos creen que es probable que Kate ya no aparezca en público este año. El hecho de que la princesa Kate lo haya dicho en voz alta debería brindar algo de consuelo. la genteLa revista fue vista “con su familia y haciendo recados sola”.

El experto real Richard Fitzwilliams también cree que este es el primer paso hacia la recuperación. “El hecho de que sepamos que fue vista en el extranjero es claramente algo positivo”, señala. el sol. “Esta es una buena señal y espero que las cosas vayan en la dirección correcta. Sin embargo, no se deben esperar compromisos reales de ningún tipo en el futuro previsible”.

Nunca sabemos cómo progresará la enfermedad y esto también dificulta la planificación real. Los calendarios de citas están llenos de avisos con mucha antelación. Entonces, ¿cómo saber exactamente qué tan bien se está desempeñando alguien en esta etapa? La respuesta es que no lo sabes.

Princesa Kate: ¿Llevó ella misma a sus hijos a la escuela?

Es probable que los fanáticos se pierdan las apariciones de la princesa Kate en eventos importantes como el desfile de cumpleaños del rey Carlos (75º) “Trooping the Colour” el 15 de junio o en la semana de carreras de caballos Royal Ascot y el torneo de tenis de Wimbledon. En su vida privada, parece que Kate Middleton vuelve a asumir tareas más pequeñas. “Hay rumores de que dejó a sus hijos en la escuela, pero no la he visto desde el vídeo”, dijo un padre en voz alta. Página seis.

En medio de su tratamiento contra el cáncer: la princesa Kate parece asumir de nuevo algunas pequeñas tareas © IMAGO/i Images

Sin embargo, ahora está en debate si la participación de George, Charlotte y Louis en ‘Trooping the Colour’ también será frágil tras el fiasco de la princesa Kate. El rey Carlos III, a pesar de sufrir cáncer, tiene previsto participar en el desfile militar a caballo junto al príncipe Guillermo y la princesa Ana (73 años) y el príncipe Eduardo (60 años). Fuentes utilizadas: People.com, páginasix.com, thesun.co.uk