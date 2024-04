El funeral de Fritz Weber: una emotiva despedida en Múnich

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: María Zsolnay

El 10 de abril, el actor Fritz Weber fue enterrado en Múnich, en una emotiva despedida a la que también asistieron muchos de sus compañeros.

MÚNICH – Hay lágrimas incluso delante de la iglesia. Mi chica de Baviera no puede contenerse. “¡Fritz y yo somos amigos desde hace 50 años! Estoy muy triste, lo extrañaré mucho”. Como todos los que acuden este miércoles nublado a la iglesia de cristal del Sagrado Corazón de Neuhausen. Se trata de un pequeño círculo que presenta sus últimos respetos al gran Fritz Weber, fallecido en un hospicio el 25 de marzo a la edad de 82 años.

La viuda Susan Kellerman y su hija Philippa están sentadas en la primera fila del enorme salón. Las pocas personas vestidas de negro oscuro parecen casi perdidas: sólo los dolientes que pueden mostrar una invitación pueden entrar a la iglesia. Los asistentes de la funeraria no permiten la entrada a nadie más, ya que cada nombre es cuidadosamente seleccionado de la lista. Muchos conocidos que querían despedirse regresan sin lograr nada.

Entierro de Fritz Weber: varias celebridades lamentan la muerte del actor de culto

Así, entre ellos permaneció el círculo familiar más cercano y unos pocos amigos selectos. Abogado Dr. dice: Wolfgang Siebold, que visitó a su amigo en la residencia de ancianos de Agatharid. “Para mí era el Fritz divertido, siempre nos divertíamos mucho juntos”, recuerda la actriz Andrea Wildner, que una vez apareció delante de la cámara con Weber en la película “Por el amor del cielo”. Al igual que la ex monja de televisión Janina Hartwig, que pasó innumerables horas con Weber en el set de filmación. “Es una gran pérdida para todos nosotros”, dice con voz tranquila.

Porque Fritz Weber era una cosa: un hombre de corazón y alma que sabía entretener de forma brillante. La alegría de su corazón habla a sus amigos en este día. Todos, sin excepción, recuerdan el don de Weber de poder contar chistes interminables. “Podría hacer eso durante horas”, dice el actor Francis Fulton Smith. O'Shea Glass también piensa inmediatamente en “las microagresiones que cometimos juntos. Era una amistad muy cercana, realmente filmamos mucho juntos”.

Homenaje final a Fritz Weber: el primer ministro Söder también acude al funeral

El primer ministro Markus Söder, que lo ha homenajeado varias veces, se atreve a ir más allá: “Fritz Weber podría haber hecho una brillante carrera en Hollywood, pero eligió a su familia y a Baviera”. Después de un funeral que duró más de una hora, con discursos de despedida de Söder, Hubert Burda y el amigo de Weber, Maximilian Haydn, se celebró el funeral en el pequeño cementerio de la Wintherstraße, en la tumba de la familia Weber. Su hermano Elmar fue enterrado aquí el año pasado. “Ahora están reunidos”, dice Soder.

Después del funeral y el funeral, el editor Hubert Burda lo invitó a una cena de despedida en la casa del lago de Koffler en el Jardín Inglés. Todos tenían en sus manos una foto de Fritz Weber en la que estaba escrito: “El gran y maravilloso corazón ha dejado de latir. Tenías tantas ganas de estar con nosotros. Es tan difícil soportar el dolor. Sin ti todo sería diferente”. “.

Uschi Glas también se despidió de Fritz Weber. © Manfred Seegerer/Imagen del futuro/Imago

Esto causó un gran revuelo: a Barbara Engel, ex esposa de Bernd Herzsprung y antigua amiga íntima de Fritz Weber, se le prohibió la entrada a la iglesia para el funeral porque no estaba en la lista. “Pero tengo una invitación”, dijo Engel, que había volado especialmente desde Berlín. “No, lo siento, no se les permite entrar”, dijo el director de la funeraria. “Conozco a Fritz desde hace 50 años”, dijo Engel, quien más tarde encendió una vela para Wepper.