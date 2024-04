Ella quiere tener una cita romántica con este hombre.

Noticias de celebridades de hoy en el bar VIP.de: Yvonne Woelke busca una asistente misteriosa +++ Cora Schumacher ahora coquetea en una aplicación de citas +++ Calantha Woelke no tiene contacto con su hija.

Noticias de celebridades del día en el bar VIP.de:

10 de abril de 2024

Yvonne Walke busca a su misteriosa asistente

¿Será este el comienzo de su próxima y turbulenta historia de amor? A principios de marzo, Yvonne Woelke, de 42 años, tuvo que lamentar una gran pérdida emocional: perdió la matrícula de su Renault, que era una reliquia de su difunto padre, como explicó fácilmente al periódico Bild. La matrícula combina las iniciales de sus padres (W de Werner, T de Tamara) y los cumpleaños de sus padres en cuatro números. Después de perder la matrícula, Woelke no pudo volver a confiscarla. Para luchar contra el fraude, las autoridades alemanas prohíben la copia de matrículas. En cambio, la combinación de letras y números estará prohibida durante diez años. ¿Y Yvonne? Ella quedó sin marca y sin esperanza.

El presunto romance luego anunció a Peter Klein, de 56 años, que le invitaría a cenar al buscador. El periódico continúa: “Si el descubridor fuera un hombre, también podría ser un romántico”. Finalmente, la matrícula llegó a Yvonne a través de canales oficiales: la policía le informó que la habían encontrado. “Me siento muy feliz, porque la matrícula significa mucho para mí, me recuerda a mi padre. Es muy lindo recuperarla. Es una gran alegría para mí. También me gustaría agradecer a quien la encontró. Por supuesto, habrá un encuentro conmigo, una agradable cena y una botella de vino”, explica Woelki. En mi cuenta, invito al investigador a ponerse en contacto conmigo a través de mi cuenta de Instagram.

Cora Schumacher busca el amor en una aplicación de citas

Después de su supuesta historia de amor con Oliver Bucher, de 46 años, Cora Schumacher, de 47 años, busca ahora al “señor perfecto” y toma caminos completamente nuevos. Como revela en su historia de Instagram, cualquier persona interesada ahora puede encontrarla en la aplicación de citas Tinder y, por supuesto, conocerla. “Nunca pensé que sería posible registrarme en Tinder, pero lo hice”, dice. Ya había hecho sus primeros contactos y quedó gratamente sorprendida. “Bueno, he estado escribiendo con algunos chicos agradables todo el tiempo, bien educados, educados, respetables y muchas cosas que ya no necesariamente sabrías en la vida normal, desafortunadamente para Dios. Tengo curiosidad. si”, el Sr. Wright salió corriendo. “Definitivamente lo encuentro emocionante y divertido”.

La nueva aventura podría ser un éxito, porque como muestra una captura de pantalla de su perfil, en el mensaje “Soy una estrella, ¡sáquenme de aquí!”. Ya recibió un total de 1.416 me gusta en la plataforma y ahora tiene que 'trabajar en el turno de noche'. Quizás pronto le cuente a sus casi 300.000 seguidores sobre su primera cita…

© instagram.com/coraschumacher

9 de abril de 2024

Calantha Woolney no tiene contacto con su hija

En 2018, Kalantha Wolney, de 23 años, se convirtió en madre de una hija a la edad de 18 años. Pero Cataleya, que ahora tiene cinco años, vive con su abuela Sylvia Wolny, de 59 años, en Türkiye. En una sesión de preguntas y respuestas para fanáticos en Instagram, Calantha reveló que no ha visto a su bebé en casi dos años y medio.

© instagram.com/calanthawollnyofficial

Según ella, la última vez que le permitieron tener a su retoño en brazos fue el 20 de noviembre de 2021, un día inolvidable en el pasado y un largo período de tiempo para una niña tan pequeña. La hija de Sylvia Woolney aún hoy no sabe si Cataleya reconocerá a su madre. “Si no, la ratoncita reconocerá a su madre y yo la reconoceré”, escribió la celebridad del reality show. Combinada con su aborto espontáneo en 2017, la pérdida fue lo peor para la joven de 23 años.

Además, Calantha Woolney señaló que el silencio de la radio no fue culpa suya, sino de su familia. Un seguidor quería saber por qué Calantha no luchaba por ver a su bebé. Luego, la hija de Sylvia Woolney comparte una captura de pantalla en su historia de Instagram en la que exige conocer a su hija. “Hay tantas cosas por las que pido y por las que me esfuerzo”, escribe.

8 de abril de 2024

Las nominadas a “Celebrity separat” Emily y Jenna tenían planes de boda

En la actual tercera temporada del programa de RTL+ “Eminent Separated – Villa Exes”, las ex esposas Emily y Jenna Beckmann también luchan por la victoria. Sin embargo, en su primer encuentro hubo mucha tensión entre ambos. Uno de los concursantes de “Ex on the Beach” tuvo una acalorada discusión verbal con Emily y se hicieron acusaciones. Los berlineses ya le han comprado a Jenna un anillo de compromiso. Ahora se lo he revelado a 'Promiflash'.

Jenna Beckman y su exnovia Emily se reencuentran en “Celebrity Separe” y discuten. © RTL

Emily, quien apareció frente a la cámara por primera vez en “Celebrity Class”, dijo: “Le compré a esta mujer un anillo de compromiso porque la amaba más que a cualquier otra cosa en este mundo”. Sin embargo, está feliz de romper con Jenna. Los dos simplemente tenían “ideas muy diferentes”. [von] “Una relación”, explicó Emily en una entrevista con “Promiflash”, pero “todavía está agradecida por los buenos momentos”. Emily no esperaba que surgiera la discusión en la villa. Más tarde comprendió las razones y explicó: “Pensé que muchas cosas en nuestra relación a menudo no se decían y que la decepción de ambas partes simplemente se agravaba”.

“Eminentemente separada” Por eso Sandra le dio la bienvenida a su archienemiga Kim Virginia

Laila Lahwar comparte con nosotros un secreto especial

¿Habrá pronto algo que ver en la televisión con Laila Lahwar, de 27 años? Y en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, la respuesta fue clara: “Sí”. Allí, la estrella de reality shows responde a las preguntas de sus fans, incluso sobre sus proyectos futuros. Es solo un “Sí”, pero el anuncio de que se avecina algo nuevo probablemente generará entusiasmo. Antes de que la joven de 27 años revele nada más, sus seguidores se alegrarán de que aparezca en Unter uns en mayo. En su papel invitado como Julia Winkles, puede mostrar su talento actoral e incluso revelar sus proyectos adicionales.

La ex participante de 'Jungle Camp' también revela con quién sigue en contacto desde su estancia en Australia. Además de su novio Mike Heater, de 31 años, parece ser quien más escucha de Fabio Knez, de 31 años. A menudo aparece con él en Instagram, probando, por ejemplo, las aspiradoras que vende.

