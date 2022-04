Bill Kaulitz ataca a Will Smith y su familia: ‘ridículo’

A Bill Kaulitz no le gusta Will Smith y su familia.Foto: Getty Images Europa / Thomas Niedermueller

En su podcast “Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood”, Bill Kaulitz una vez más habló fuera de la caja. Esta vez le dio Opinión Sobre una de las estrellas de cine más controvertidas del momento: Will Smith.

Los hermanos Kaulitz llevan varios años viviendo en Los Ángeles y también son conocidos por su experiencia internacional Vida profesional Una y otra vez en la alfombra roja. En muchos eventos, ya han conocido a algunas personas famosas de la industria del cine y la música, tal vez también. familia Herrero.

Toda la familia “odiaba”

Sin embargo, la cantante no parece poder aguantarlos en absoluto. Después de que el hermano Tom mencionó el tema en el podcast, Bill realmente comenzó:

“Puedo enojarme mucho con ellos, encontrándolos a todos muy molestos y antipáticos”.

Con eso no solo se refería a Will Smith, quien causó revuelo en los Oscar. Allí abofeteó al comediante Chris Rock en el escenario por hacer una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith. Este comportamiento es imperdonable para la cantante. Aparentemente Bill Kaulitz pero también la esposa y la esposa de Will Smith niños no mucho.

Cansado del “ajetreo y el bullicio”

La estrella de “Tokyo Hotel” puede transmitir esto a todo el mundo además de su podcast. Tampoco dudará en decirle a la familia su opinión directamente. Por si Jada Pinkett Smith lo pone en el suyo El programa de entrevistas “Red Table Talk” acepta de inmediato a la cantante y anuncia lo siguiente:

“Entonces le digo lo absurdo que encuentro todo este matrimonio”. READ Pietro Lombardi schießt gegen Auftaktfolge von "DSDS": "Wir kommen zurück"

El hermano de Kaulitz también encuentra ridículo “este alboroto y comportamiento en público”, que puede no tener nada que ver con la bofetada en sí. Recientemente, Pinkett Smith comentó sobre el escándalo de los Oscar y escribió que la familia actualmente se está enfocando en una “curación profunda”. Hace unos años, el matrimonio abierto entre los dos se discutió en su programa de entrevistas después de que acusaran a Pinkett Smith de tener una aventura.

Al final, el cantante admitió Que probablemente “no se atrevería” si ya fuera un invitado en el programa. Si el equipo de “Red Table Talk” tuviera que investigar a sus invitados en detalle de antemano, Bill Kaulitz probablemente habría estropeado una invitación de todos modos.

