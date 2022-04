Faisal Al-Kawsi se disculpa por su testimonio de nocaut: no es suficiente para muchos

Faisal Al-Kousi usó Sarem TV para hablar sobre su mala conducta. Pero, ¿puede limpiar su reputación empañada? Muchos espectadores critican su actuación.

Serie de fotos con 10 fotos

Una avalancha se desató luego de que la actriz Joyce Elg supuestamente hiciera una broma sobre las caídas por nocaut en Instagram. Lo que definitivamente no sospechabas: a muchos usuarios les resultó imposible bromear sobre este tema tan serio. Sobre todo porque muchas personas tienen sus propias experiencias con estas sustancias.

Faisal Al-Kawsi, quien quiso apoyar al jugador de 38 años debido a los fuertes vientos en contra y también hizo algunas bromas sobre la escapada por nocaut, también fue muy criticado. Para suavizar las cosas, apareció en Strict TV.

El comediante se ha disculpado públicamente por su comportamiento. También trató de explicar su violenta reacción. Describió querer proteger a Joyce Elg de la tormenta. La situación también se ha revuelto, habiendo sido objeto de acoso y violencia física en el pasado.

Las discusiones tienen lugar en las redes sociales.

La comunidad de Twitter está dividida tras esta aparición. Muchos simplemente no compran las letras de Kawusi. Un espectador escribió: “Puedes decir cuán seria es la disculpa de Faisal Al-Kousi por el hecho de que primero afirma que quiere retirarse, solo para aparecer en ‘TV estricta’ una semana después”.

Otro comentó: “Creo que puedo ver un patrón. La verdadera intención no es disculparse ni explicar nada, es una idea de la mejor manera de hacerte sentir mejor y cómo puedes burlarte de ti mismo sin ser gracioso”. “

No hay nada honesto en mí. Puedes leer más voces críticas aquí:

Pero también hay algunos internautas que apoyan al comediante. Destacan, entre otras cosas, que no se debe dar mucha importancia a este error y castigar severamente a Kawusi. Aquí hay una selección de esos tweets:

Edith Steffest también estaba en el estudio. La ex esposa del campista de la jungla, Eric Stehvist, fue violada durante el impacto de las caídas de nocaut. Al-Qousi cuestionó sus declaraciones. En una entrevista con t-online, explicó anteriormente: “Inmediatamente me sentí tratada y recordé mis acciones. Los fanáticos, que sienten lo mismo, también me lo han confirmado”. En su opinión, la comedia debe respetar ciertos límites. Lea la entrevista completa aquí.