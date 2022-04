Podcast “Colitz Hills”: Bill y Tom ajustan cuentas con los vacacionistas

En este episodio de podcast actual, Bill y Tom Kaulitz hablan sobre el lado oscuro de las vacaciones.

Revelan por qué huyen de los vacacionistas de habla alemana y qué es lo que realmente les molesta de otros turistas.

Sol, playa, vacaciones: ¿hay algo que pueda estropear este hermoso lugar? ¡Absolutamente! Los hermanos Kaulitz factura Y Tomás En su episodio de podcast actual “Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood” (por cierto, el último episodio de la segunda temporada), informan sobre encuentros de vacaciones de los que podrían prescindir felizmente mientras reconocen el comportamiento irrespetuoso de algunos viajeros. La dinámica del podcast de los gemelos es legendaria entre los fanáticos, y esta vez la porción de whisky agrio también puede soltar la lengua.

¿Veraneantes de habla alemana? ¡Salgamos de aquí rápido!

Un oyente les preguntó a Bill y Tom qué tipo de personas o comportamientos encuentran molestos durante las vacaciones. Los turistas de habla alemana son elegidos rápidamente: “Si escucho a alguien hablar alemán en algún lugar, corro”, dice Bell. “Realmente funcionó para mí”, agrega Tom. palabras difíciles. ¿Son calcetines en sandalias? ¿O las toallas de las sillas de la piscina?

Los hermanos informan sobre sus viajes a las Maldivas y explican por qué preferirían no encontrarse con sus compatriotas en vacaciones: “Vaya, nos han filmado, nos están atrapando las pelotas y eso lo van a subir a algunos blogs nuevamente”. “, explica Tom Antipatía. Por eso los hermanos siempre huían de los alemanes.

Bill Kaulitz sobre quejas fuera de lugar: “¿Por qué dices eso?”

Un problema que siempre ha sido una molestia para los amigos no humanos son los compañeros excesivamente sociales de los viajeros. Los vacacionistas que no conocen límites y quieren conocer gente nueva están “totalmente listos” para Bell. Por otro lado, su hermano Tom se molesta por “la gente que no está en este momento, pero siempre toma fotos”.

Por último, pero no menos importante, los hermanos se dirigen al tipo de vacacionista que probablemente llamará la atención de todos: se trata de aquellos que invaden los templos en minifaldas y pantuflas o descargan su ira injustificada sobre los sirvientes. “Las personas que no respetan la belleza de los lugares de vacaciones y actúan como si estuvieran en el sofá de su casa, básicamente son muy duras”, dice Bell.

También puede enojarse mucho si se queja en el lugar equivocado: “Nunca le diría al mesero que no me gusta la comida. ¿Por qué dirías eso?”. Hay gente a la que le gusta “hacer un lío” al mesero con su poder. “Creo que esto es realmente malo, también lo odio”, finaliza Bell su sermón, que fue muy entretenido para la audiencia.

A pesar del final de la temporada, esta no debería ser la última vez que Bill y Tom Kaulitz cuentan sus historias: el podcast comenzará su tercera temporada la próxima semana.