La estrella de “Strong Family” ha muerto.

Suzanne Somers ha tenido que luchar contra el cáncer en repetidas ocasiones desde que tenía 30 años. Primero le diagnosticaron cáncer de piel y luego cáncer de mama. “Sé vestirme para el combate y soy una luchadora”, dijo con optimismo en el verano. Esta vez la enfermedad no puede ser vencida.

Suzanne Somers comenzó su carrera como actriz en la década de 1970 y apareció en series exitosas como “Starsky & Hutch” y “Jack of Hearts with Two Ladies”. Pero su fama internacional se hizo principalmente gracias a la comedia “Strong Family”, que también fue un éxito televisivo en Alemania en los años 90. Durante siete años interpretó a la viuda Carol, que formó una extensa familia mixta con Frank (Patrick Duffy).