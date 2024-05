Cómo observar los meteoros Eta Aquarius: fecha, máximo, visibilidad

Página principal sepamos

tania bandera

el presiona divide

A principios de mayo, la corriente de meteoritos en Eta Acuario alcanza su punto máximo. Cuándo y dónde se pueden ver mejor los meteoros.

FRANKFURT – El cometa 1P/Halley es quizás el más famoso Cometa En nuestro Sistema solar. Pero lo que mucha gente no sabe es que es responsable de dos corrientes de meteoritos. En octubre, las Oriónidas producen meteoros y, en mayo, las estrellas Eta Acuario pueden verse en el cielo gracias al cometa Halley.

Eta Acuáridas (Mayo Acuáridas) Cometa 1P/Halley Eta Acuario está en la constelación de Acuario. Del 19 de abril al 28 de mayo Del 5 al 6 de mayo de 2024 Alrededor de las tres de la mañana, antes del amanecer. Alrededor de 50 66 kilómetros por segundo (237.600 kilómetros por hora) Fuente: Organización Marítima Internacional

Estrellas fugaces en mayo de 2024: Eta Aquarius se podrá ver temprano en la mañana

“Siempre está lloviendo”. Estrellas fugaces, cuando la Tierra atraviesa un rastro de polvo dejado por un cometa en el espacio. Esto ocurre todos los años en la misma época, por lo que las lluvias de meteoritos se pueden observar en la misma época todos los años. La corriente de la estrella fugaz Eta Aquariid ha estado activa desde el 19 de abril y puede ser ruidosa Organización Meteorológica Internacional (OMI) Deberá cumplirse hasta el 28 de abril.

Las estrellas Eta Acuario parecen originarse cerca de la estrella difusa Eta Acuario en la constelación de Acuario. La corriente de meteoritos recibe su nombre de este supuesto radiante. Debido a que los meteoros parecen emitir radiación, las lluvias de meteoritos se ven mejor cuando la radiación está alta en el cielo. Si todavía está por debajo del horizonte, sólo deberían ser visibles unos pocos meteoros.

Es hora de pedir deseos: estrellas fugaces vuelan por el cielo nocturno Ver la serie de imágenes

Los meteoros surcan el cielo: Eta Acuario alcanza su máximo los días 5/6. tal vez

La lluvia de meteoros Eta Aquaridus alcanzará su máxima intensidad en 2024 en la noche del 5 al 6 de mayo. Debido a que en Europa Central el radiante no sale hasta altas horas de la noche, sólo hay aproximadamente una hora durante la cual se pueden observar meteoros razonablemente: alrededor de las 3 a.m., antes del amanecer. Al menos lo hace luna No pongas un freno a tu disfrute. Durante la anterior lluvia de meteoritos, las Líridas, en abril, brillaron aprox.Luna llena Nota.

En 2024, los expertos esperan que las Eta Acuáridas produzcan entre 40 y 50 meteoros por hora. Sin embargo, este valor, llamado “frecuencia horaria cenital”, supone condiciones de observación ideales: cielos muy oscuros, la mejor vista de todo el cielo y un cielo con un alto resplandor. Estas condiciones no existen en Eta beluga, al menos en Europa Central. Sin embargo, más al sur, la lluvia de estrellas se considera la mejor lluvia de estrellas del año.

Estrellas fugaces en el cielo nocturno de Tenerife. (Foto de archivo) © imago/Leemage

Las estrellas de Eta Acuario podrían experimentar una erupción en 2024

Aunque normalmente se espera que este año se cancele el meteoro máximo Eta Aquarius, también es posible una sorpresa. Uno Estudio de 2020 Predice la posibilidad de una erupción del volcán Eta Acuáridas en 2024. Los expertos de la OMI recomiendan que los observadores sigan el período cercano al máximo (del 4 al 6 de mayo). También es posible que haya un aumento de la actividad entre las 7:00 y las 10:00 horas (CEST) del 3 de mayo. Sin embargo, en Europa Central no podrás notarlo porque para entonces ya habrá luz. (factura impaga)