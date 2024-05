¿Por qué deberías apagar tu teléfono celular regularmente?

Página principal consumidor

de: Romina Kunzi

Hoy en día, la vida diaria es casi imposible sin un teléfono móvil. Sin embargo, según la inteligencia estadounidense, esto también plantea enormes riesgos. Pero puedes reducir esto.

FRANCFORT – Apague su teléfono celular con frecuencia; lo que parece un consejo bien intencionado de una terapia conductual es en realidad un consejo de seguridad de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos. Aunque este procedimiento es sencillo, también es eficaz contra los ataques de piratas informáticos, según el consejo de Estados Unidos de América.

Acceda a teléfonos móviles sin ser detectado: la NSA advierte sobre el robo de datos en teléfonos inteligentes

De hecho, el “reinicio” regular, como se lo conoce técnicamente, ha demostrado que encender y apagar los dispositivos es la herramienta más eficaz para proteger los datos. esto va desde ahi Guía del servicio secreto, “Mejores prácticas de la NSA para dispositivos móviles” Afuera. Un equipo de expertos en seguridad ha desarrollado varios procedimientos.

Probablemente mucha gente ya sepa que WhatsApp no ​​es el mejor lugar para discutir datos confidenciales. El hecho de que sólo se deba hacer clic en mensajes emergentes o enlaces desconocidos con precaución para no allanar el camino para que los ciberdelincuentes obtengan información privada o cuentas bancarias no es nada nuevo. Pero los usuarios a menudo detectan malware sin hacer ni hacer clic en nada.

Contigo a todas partes: Incluso cuando duermes, tu smartphone nunca estará lejos de ti. Sin embargo, el Servicio Secreto de Estados Unidos recomienda apagar el teléfono móvil periódicamente para protegerse. (Avatar) © William Perugini/Imago

La NSA advierte contra los ‘ataques sin clic’: los métodos más simples funcionan mejor

Los llamados ataques de clic cero tienen como objetivo eludir los altos estándares de seguridad del sistema operativo Android de Google y específicamente del iOS de Apple y colocar malware directamente en la RAM del dispositivo. Si dejas tu teléfono móvil constantemente encendido, se lo pones más fácil a los ciberdelincuentes: una vez dentro, pueden acceder a los datos sin ser molestados. Pero como ha demostrado la NSA, este tipo de ataques no pueden sobrevivir a los “reinicios”.

La orientación de la NSA también trata de imponer costos a estos actores maliciosos, dijo Neil Ziering, director técnico de la Dirección de Ciberseguridad de la NSA. EE.UU. Hoy en día para explicar. El desarrollo constante de nuevo malware cuesta a los piratas informáticos tiempo y dinero para obtener acceso repetidamente a los teléfonos móviles de los usuarios.

El uso de la inteligencia artificial también plantea riesgos que siguen siendo en gran medida desconocidos. A las empresas de software les preocupa que esto provoque más ataques cibernéticos.

“Soft reset”: apaga tu celular periódicamente para protegerte

Por ello, el Servicio Secreto de Estados Unidos recomienda apagar el móvil al menos una vez por semana. Este proceso de “reinicio parcial” apaga completamente el sistema operativo, finaliza todos los programas en ejecución y corta las conexiones WLAN y SIM, dicen los expertos en tecnología de chip.de El explica. Esto significa que este “reinicio parcial” es más efectivo que las aplicaciones y actualizaciones de seguridad habituales.

¿Con qué frecuencia apagas tu teléfono inteligente? Al menos una vez por semana.

Al menos una vez por semana. ¿Cuánto tiempo debe estar apagado un celular? Al menos por un minuto.

Al menos por un minuto. ¿Cuándo es el momento adecuado para esto? Antes de acostarte, por la noche o mientras cargas tu teléfono.

Al apagarlo, su RAM se limpia periódicamente y, por lo tanto, queda libre de malware potencial. La batería también se beneficia de este procedimiento: ¿cómo chip.de Se dice que apagarlo regularmente prolonga la vida útil de la batería de un teléfono celular. Un efecto secundario positivo: si tu teléfono celular está apagado, automáticamente tendrás más tiempo para tus amigos y familiares.

Al mismo tiempo, en muchas situaciones acecha el riesgo de fraude. Finalmente, también advirtieron El seguro de pensiones alemán contra una mala estafa: Los delincuentes distribuyeron verdaderos mensajes engañosos y también intentaron obtener datos privados de los pensionistas por teléfono. (Raku)