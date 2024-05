Los entrenadores quieren un Pokémon específico y crean nuevas costas para él.

Pokémon GO introdujo recientemente Pokémon que solo pueden aparecer en la playa. Para que los autocares no tengan que ir a la playa, simplemente les traen la playa.

¿Qué clase de pokemon es este? Recientemente hay un nuevo Pokémon en Pokémon GO que solo puedes encontrar en un bioma específico. Se trata de Sheligda, que sólo puede aparecer en el Bioma de Playa y en las costas.

Para que los entrenadores no tengan que ir a esos lugares para atrapar Pokémon, a algunos de ellos se les ha ocurrido una idea especial: manipulan el servicio de mapas OpenStreetMap para acercarles la playa.

¡Playa, playa por todas partes!

¿De qué se trata OpenStreetMap? OpenStreetMap es una herramienta gratuita de código abierto similar a Google Maps. La gran diferencia es que los datos y las ubicaciones del mundo real en OpenStreetMap los recopila la comunidad y no una empresa.

Esto significa que todos pueden ayudar a registrarse e ingresar a lugares en OpenStreetMap.

¿Qué tiene esto que ver con Pokémon GO? Pokémon GO usa OpenStreetMap para crear un mundo dentro del juego. Si una ubicación determinada es una playa en OpenStreetMap, también se convierte en un bioma de playa en Pokémon GO.

Algunos entrenadores de Pokémon GO ahora están aprovechando este hecho para agregar playas a OpenStreetMap donde no las hay. Esperan poder alcanzar a Shlegda sin mucho esfuerzo.

Esta corrupción de los datos de OpenStreetMap es extremadamente molesta y frustrante, especialmente para los mantenedores y partidarios del servicio, que invierten su tiempo libre en crear los datos del mapa.

La forma en Kotaku.com Como se puede leer, es posible que este triste fenómeno ya se haya observado al inicio del juego Pokémon GO. Entre otras cosas, se han añadido al mapa escuelas y puntos de referencia donde no los había. También en este caso el motivo era obtener ventajas para el juego.

¿Qué dices sobre eso? ¿Qué tal manipular el servicio de cartas abiertas para obtener ventajas en un juego? No dudes en escribirnos tu opinión en los comentarios.

