El papel de GZSZ Zoe tiene un gran secreto

¿Qué secreto tiene tu personaje?

“¡Zoe trae nueva información a casa que sorprenderá a todos! Quiere hacer todo lo que esté en su poder para mantener esta noticia en secreto para Yvonne y John, pero ¿por qué todavía siente algo por John o lo ha dejado todo atrás?

¿Cómo es la relación de Zoe y John?

“La relación entre Zoe y John se ha vuelto más tensa que nunca. Por supuesto, Zoe sabe exactamente lo que hizo y por qué John no confía en ella. Ella todavía hace todo lo posible por mantener la calma y la calma, pero John sigue molestándola hasta que ella. También explota. Siempre hay discusiones. Mientras Zoe intenta pasar su tiempo en casa, John aprovecha cada oportunidad para derribarla hasta que ella hace un verdadero swing y John, contra toda razón, sale corriendo a la calle, matando a los tres. sus vidas en peligro.

¿Qué pensaste cuando conociste la historia?

“Cuando leí la historia, pensé: Zoe tiene que pasar por muchas cosas y siempre está sola. Creo que es lindo que se muestre un lado diferente de ella. No solo es la ex agente fría, sino que también está preocupada. sobre cómo va a ser todo emocionalmente para ella. Creo que es una locura cómo puede manejarlo: ya no tiene un hogar, ni una identidad real, ni amigos. Es tan fuerte que lo hace todo sola.

¿Qué puedes contarnos sobre lo que sucederá después?

“Definitivamente puedo decir que Zoe está pasando por un momento muy difícil en este momento. Está muy estresada y no sabe cómo seguir adelante con su vida. ¿Con o sin John?”

¿Qué quieres para tu papel?

“Me gustaría que Zoe al menos tuviera a alguien que la amara. Alguien en quien pueda confiar. Eso es muy importante y creo que sería muy bueno para ella”.

¿Te imaginas la relación con John para tu papel?

“Creo que una relación con John definitivamente sería muy difícil para Zoe debido a su pasado. Básicamente, puedo imaginar que la relación sería buena para Zoe, aunque definitivamente necesitará mucho trabajo y paciencia para que ella realmente se abra. Y que alguien confíe en ella, pero creo que si él fuera la persona adecuada, ya no sería difícil. Ciertamente Zoe tampoco. Se supone que es John. Creo que los dos tienen una historia muy difícil entre ellos, lo que hace que sea así. Les resulta muy difícil abrirse y, sobre todo, confiar. (Por favor)