En los años 80 era considerado uno de los actores más exitosos de Alemania, pero según la dirección, Heinz Hoenig se encuentra actualmente en el hospital con graves problemas cardíacos. El coste de la operación necesaria es de 90.000 euros, pero el hombre de 72 años no tiene seguro médico. Ahora sus amigos están recaudando fondos para salvarlo.

panorama el actor Heinz Hoenig necesita una “cirugía cardíaca que le salve la vida” pero no tiene seguro médico

aEl viernes se anunció que el actor Heinz Hoenig estaba en el hospital con un grave problema cardíaco. Su salud se ha deteriorado tanto que lo han puesto en coma inducido, y ahora la mujer le informa a Anika. Periódico Bild.. En 2012 se produjo una infección bacteriana en el stent insertado en Honig. Esta infección se propagó, razón por la cual Honig necesitó una “cirugía cardíaca que le salvó la vida” para obtener una nueva aorta.

El problema es que este hombre de 72 años no tiene seguro médico, al igual que su esposa Annika. canal ntv Dijo en una llamada telefónica. “He estado tratando de cubrirlo con un seguro médico durante tres años”, dijo Annika Honig. Hasta ahora sin éxito. Ahora está recibiendo ayuda de un empleado de una compañía de seguros de salud y el proceso está actualmente en curso. Esto se refiere al seguro de seguimiento obligatorio.

Annika Honig explicó que el actor fue expulsado de su seguro médico porque ya no podía pagar las primas. “Si las órdenes no se cumplen, en algún momento el seguro costará más mensualmente que la pequeña pensión que recibe Heinz”. A partir de 2021, intentó todo lo posible para convencer a Heinz de “unirse a algún tipo de compañía de seguros médicos”. Pero si tienes más de 55 años y tienes un seguro privado, ningún seguro médico obligatorio te aceptará. No lo sabía. Y ciertamente tampoco muchas otras personas.

El coste de la operación que necesita Honig es de más de 100 mil euros. “El dinero no es en absoluto importante para mí. Sólo quiero tener a mi marido y no quiero perderlo, pero, por supuesto, hay que pagar todo”, dijo Honig a NTV. El actor tiene dos hijos pequeños. esposa, Annika, que es 34 años menor que él.

Solicitan donaciones para costear la cirugía

La gerencia y amigos como el compositor Ralph Siegel, de 78 años, hicieron un llamado a donaciones para salvar Honig. Hasta ahora hay uno página de gofundme Se han recaudado más de 30.000 euros (hasta las 10.00 horas del domingo).

Honig debía aparecer en el musical “A Little Peace”, que se proyectará en el Teatro Alemán de Múnich a partir del miércoles 8 de mayo. Pero luego RTL informó que Honig estaba en la clínica.

El actor es conocido por sus papeles en películas para televisión, por ejemplo, protagonizó la película “Das Boot” en los años 1980. Recientemente participó como candidato en el RTL Jungle Camp. La dirección también anunció que la esposa de Honig, Annika, que también tuvo un papel en el musical, no aparecería “porque apoya a su marido durante este momento difícil”.