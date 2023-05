La “locura” aguarda todos los días: Kim Kardashian llora hasta quedarse dormida por la noche

Incluso la riqueza masiva no lo salva de las agotadoras responsabilidades de ser padre. La multimillonaria Kim Kardashian experimentó esto ella misma cuando criaba a sus cuatro hijos pequeños. Las horas de la mañana en particular deben ser duras en la casa.

Niños que gritan, berrinches y caos: casi todos los padres están familiarizados con estas situaciones. La estrella de telerrealidad Kim Kardashian también lo experimenta una y otra vez, dice la madre de cuatro hijos en el podcast “On Purpose” con Jay Shetty. “No hay nada que pueda prepararte para eso”, dice ella. Cada mañana le esperan “dos horas de locura”: “Siempre tengo que peinar a una de mis niñas y tiene que quedar perfecto, y luego tengo que ponerle los zapatos a la otra y luego todas te necesitan”.

Desde que se separó de Kanye West, Kardashian ha criado a sus hijos North, 9, Saint, 7, Chicago, 5 y Psalm, 4, por su cuenta. A pesar de tener millones en activos y ciertamente muchas niñeras, no es una hazaña fácil: “Diría que aprendí más sobre mí mismo a través de la crianza de los hijos. Ha sido el mayor desafío. A veces hay noches en las que lloro hasta quedarme dormido”.

Si un niño hace una rabieta por la noche, continúa el hombre de 42 años, “entonces tu vida se pondrá patas arriba”. También tiene días en los que anda en pijama con el pelo sin lavar lleno de saliva. “Sabes, no hay nadie allí”, dice ella. A pesar del estrés, se siente feliz y agradecida de ser madre: “Es el trabajo más exigente y al mismo tiempo más gratificante del planeta”.

Kardashian ha sido incluida en la lista de multimillonarios de la revista de negocios estadounidense “Forbes” en 2021. Su riqueza proviene de la compañía de cosméticos KKW Beauty, su marca de ropa Skims, la serie de telerrealidad Keeping Up with the Kardashians, ingresos por publicidad e inversiones. Kanye West, de 42 años, ha estado separado desde finales de 2022. El rapero ha atraído atención negativa en el pasado, entre otras cosas, con declaraciones antisemitas. También hizo públicos los detalles privados del matrimonio de los dos.