¡Así ocurrió el accidente de Keno Roast!

Kino Roast, fama televisiva Instagram/keno_ruest

Hace unos meses, Kino Roast llamó la atención con una noticia interesante. El ex ganador de Bachelorette resultó tan gravemente herido tras saltar desde una altura de 14 metros que tuvo que ser operado. Luego la influencer se retiró. Ahora participa en su país. Instagram-Un archivo de vídeo que explica cómo ocurrió el accidente: “Estábamos parados en lo alto del puente y tengo miedo a las alturas. Saltar fue un gran desafío para mí porque tenía mucho miedo a las alturas”. Estar durante el salto keno Su visión se volvió negra y ya no supo si había estado inconsciente por un corto tiempo.

Kino Asado, influencer Instagram/keno_ruest

“No tenía ninguna tensión en el cuerpo, por eso no encendí la vela y me sumergí en ella, sino que estaba volando por el aire y simplemente se rompió y experimenté este dolor infernal”.La influencer lo recuerda. Todavía quiero keno No te rindas y mira positivo hacia el futuro. Agradece que no haya pasado nada grave en la colisión.

Preparándose para Keno en febrero de 2024 Instagram/keno_ruest

A raíz de su accidente, la ex Gerda Lewis (31 años) tuvo que someterse a dos cirugías. La segunda operación fue difícil. “Debí haber perdido mucha sangre, mi pulmón colapsó y una de mis costillas tuvo que romperse”.libros keno A una foto en línea que lo muestra en una cama de hospital. Como no podía tolerar analgésicos fuertes, también desarrolló fiebre, náuseas y escalofríos.

Encuesta de opinión Ver la encuesta completa

al perfil