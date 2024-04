¿Es todo falso? Este es su extraño secreto

Espera un momento, los conocemos.

Los gemelos GNTM Julian (24) y Luka (24) Sedic han sido muy populares entre Heidi Klum (50) desde el primer día. Casi nadie más tiene tanta difusión como estos dos. No es de extrañar: después de todo, los hermanos siempre dan mucho de qué hablar: no quieren separarse, su piel decolorada se quemó durante una cirugía plástica y los gemelos incluso consideran que la ropa de la diseñadora Marina Hormanseder es “divertida”. Oh querido. ! Pero esto no es suficiente. Conocemos influencers, pero con otro nombre…