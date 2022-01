El filtro es expulsado – RTL reacciona

Kristen Okpara ya no forma parte del elenco de Jungle Camp de este año. rtl

campamento en la jungla

Ahora comienza el caos, mientras esto ha comenzado campamento en la jungla ¡Ni siquiera empezó! El 21 de enero, “¡Soy una celebridad, sáquenme de aquí!” Comienza en Sudáfrica. Y esto a pesar de que la pandemia de la corona aún no ha terminado y el tipo de omicrón más infeccioso, que se descubrió en Sudáfrica, se está propagando actualmente.

Por eso “Soy una celebridad – ¡Sácame de aquí!” Estrictas medidas de higiene, tal y como asegura RTL Watson: “Todas las celebridades se someten a pruebas de acuerdo con las normas oficiales de entrada PCR de Sudáfrica y entran en el período de cuarentena prescrito antes de mudarse juntas al campamento en la jungla”. Además, un vocero de la estación agregó que el equipo ha sido completamente vacunado y ahora ha sido reforzado varias veces. Ahora había inconsistencias con una candidata en este contexto y ella no se mudaría al campamento de la jungla.

Kristen Okpara fuera del campamento en la jungla

La persona en cuestión es la anterior “¿Eres tú el indicado?” Kristen Okpara, Publicar como RTL Instagram Notificado ahora. Ya existe una alternativa a la estrella de los reality shows: Jasmine Herren ocupará su lugar. El Jefe de Recreación y Silvicultura Marcus Kuttner dijo:

“Ha habido inconsistencias sobre el estado de vacunación de Christine Okpara, que no se han aclarado en el poco tiempo disponible. Estas discrepancias son suficientes para que tomemos medidas inmediatas: por esta razón, ella no participará en el campamento de la selva de 2022. “ READ Schweiger Hill: ¡Intoxicación alimentaria! ¿Son las ostras resbaladizas las culpables? - la gente

RTL también indica en Insta-Post que la vacunación contra Coronavirus No es un requisito para participar en la decimoquinta temporada del programa “Soy una celebridad, ¡sácame de aquí!” Probablemente. Los requisitos previos son una prueba de PCR negativa y la cuarentena prescrita. No quedó claro por qué Kristen fue excluida del campamento en la jungla.

Cuando Watson le preguntó, un portavoz de RTL dijo:

“Si ella ha sido vacunada o no, no es el problema en este momento. Se trata de la sospecha legítima de que ha hecho declaraciones falsas a la producción sobre la vacunación contra el coronavirus”.

También aclaró los requisitos que aplican: se requiere prueba PCR negativa para ingresar al país y se debe observar la cuarentena in situ especificada. Además: “Todas las personas mayores de 5 años deben presentar una prueba PCR negativa a su llegada a Sudáfrica, que cumpla con los requisitos de la Organización Mundial de la Salud y no debe tener más de 72 horas a la salida. No es necesario presentar una certificado de vacunación.”