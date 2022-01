Espiral de vacunación en torno a Harald Schmidt: Falta en el rodaje de ‘Traumschiff’ – gente

Dado que se dice que el director de culto Harald Schmidt, de 64 años, no ha sido vacunado, puede enfrentar problemas en futuras filmaciones de la serie ZDF”.el barco de los sueñosÉl tampoco está allí en este momento.

︎ ¡Harald Schmidt ahora revela por qué en una entrevista de Bild!

Antecedentes: las reglas 2G se aplican a las selecciones actuales de “Traumschiff” que se ejecutan en MS “Amadea” y MS “Artania” en Bremerhaven y Emden. Por lo tanto, los pasajeros deben estar vacunados o tratados.

¡Pero ese no parece ser el caso con Harald Schmidt! Según el Neuer Zürcher Zeitung, “no ha sido vacunado y no se ha recuperado”. Sin embargo, Schmidt llamó a esto una “confirmación” y solo dijo: “Estoy en un buen y razonable camino para lograr 2G”. Significado: O será vacunado pronto o se supone que está enfermo (y con suerte, en algunos casos, un punto para recuperarse).



Schmidt y la tripulación de “Traumschiff”: Florian Silbereisen (izquierda) como el Capitán Max Parger, Daniel Morgenroth (segundo desde la izquierda) como el Capitán Martin Grimm, Collien Ulmen-Fernandes (centro) como el Dr. Jessica Delgado, Barbara y Sue (derecha) como Hana LiebholdFoto: ZDF y Dirk Bartling



Dado que actualmente no está involucrado en la filmación de Ship of Dreams, pronto surgieron rumores sobre la “prohibición de Dream Ship” del artista, que aún se puede ver en la serie el día de Año Nuevo.

Sin embargo, esa decisión se tomó independientemente de su estado de vacunación, explica ahora Schmidt cuando BILD le pregunta. “Lo discutimos juntos en un grupo querido en Bremerhaven en agosto”.

Schmidt confirma: “Por supuesto que volveré a bordo de inmediato cuando sea el momento de ir a las regiones más cálidas. Los mares del sur, Nueva Zelanda y Singapur. Mi amado ZDF sabe que en nuestra parte del mundo, es demasiado fresco para mí. en pantalones cortos blancos”.

Cuando BILD le preguntó, ZDF confirmó el acuerdo por razones de contenido. El papel de Oskar Schmidt no se incluyó en el guión de ‘Das Traumschiff – Mauritius’, por lo que Harald Schmidt no ha jugado en el episodio que se está filmando actualmente. Un portavoz de Harald Schmidt dijo: “Harald Schmidt no ha aparecido en todos los episodios de Traumschiff en años. Último”.

Cuando BILD le preguntó, Harald Schmidt no quiso nombrar su estado de vacunación actual específico. Moderador: “De verdad ahora, se lo diré a Bild. Pero esta estricta protección de datos…”