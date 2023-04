Abitur Math en 2023 les da a los maestros una noche corta

Página principal local Fürstenfeldbrook Fürstenfeldbrook

Los estudiantes no solo tienen que hacer seriamente el Abitur de matemáticas. Sus maestros también deben resolver las tareas. © dpa

La graduación es inminente. Las semanas de exámenes no son solo un momento estresante para los estudiantes de secundaria. Los maestros también enfrentan desafíos, especialmente con Math Dad. Algunos incluso pasan la noche antes del examen en la escuela.

Distrito – en Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien, los profesores del curso de Matemáticas y Física se reúnen el día del examen escrito respectivo a las 5:30 am frente a la Dirección. Allí recogen cuadernos con tareas. Están ingresando a un salón de clases más grande para hacer los cálculos, dice la coordinadora de la escuela secundaria, Veronica Lehmann. Por lo general, necesitan dos horas, y luego contaron todas las tareas y eligieron una. “Los colegas son un poco más rápidos que los estudiantes”, dice Lehmann. Este último siempre escribe cuatro horas.

sofá plegable

Dado que te encuentras tan temprano en estos días, siempre hay uno o dos maestros con los que pasar el rato en la escuela secundaria, dice Lehmann. “Tenemos un sofá plegable en la sala de consulta del maestro”. Los colegas que tienen que viajar largas distancias lo harán especialmente.

En el gimnasio de Olschinger, el director René Horak busca las tareas de Abitur Math de la caja fuerte de la escuela al amanecer. “El señor Horak obtiene un título en matemáticas y se despierta más fácilmente”, explica Sabine Ratberger, vicerrectora de la universidad, entre risas. Los dos comparten esta misión de otra manera. A eso de las 4:30 de la mañana, los profesores partieron y dieron cuenta de todo. “También se trata de encontrar y reportar errores en las tareas, aunque eso rara vez sucede”. Hay tres clases de matemáticas en Olching, y los correctores primero y segundo, es decir, seis profesores, pertenecen al equipo de aritmética temprano en la mañana. La escuela tiene 69 graduados de secundaria este año, que es un año relativamente joven.

El hecho de que hay una gran tarea detrás también es evidente cuando hay demanda en la escuela secundaria Gröbenzell. “No hay nada malo con el desayuno, los maestros trabajan duro durante algunas horas”, dice el director Boris Hackl. He sido testigo de esto muchas veces. Es un proceso muy intensivo. Pero nadie se queda aquí en la escuela. “El S-Bahn sale ya a las 5 am..”

Para Philipp Rathes, subdirector del gimnasio Graf Raso en Fürstenfeldbruck, la preparación para el Abitur de matemáticas comienza el día anterior. “Tienes que estar en forma y bien descansado. Por eso me acuesto temprano”. Pero eso no es necesario este año. Raths no es parte del equipo de auditoría esta vez. En Rasso, los maestros también comienzan a las 5:30 a. m. para calcular las tareas de 71 estudiantes.

doce cabezas

Este año, 130 graduados de secundaria están tomando exámenes de matemáticas en Viscardi-Gymnasium. El coordinador de la escuela superior, Klaus Hilgers, elige, entre otras, las tareas que deben realizar. El hombre de 55 años es uno de un grupo de una docena de profesores de matemáticas que asignan tareas el día del examen después de sacarlas de los sobres sellados a las 5:30 a. m. en punto. “Hoy no hay tiempo para hacer matemáticas como en el pasado”, dice Hilgers. No porque los profesores calculen más lento que hace unos años. La carga administrativa se ha incrementado dramáticamente. “Bastó con escribir en la pizarra las tareas que se deben resolver en el examen”. “Pasamos una hora eliminando estas tareas”, dice Hilgers.

Para que los profesores no se queden sin energía, siempre se hacen las mismas preguntas con antelación. “¿Qué panadería abre muy temprano? ¿Quién traerá pasteles y tartas?”es/gar/ben/tog

