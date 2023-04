¿Hubo una civilización en la tierra antes de la humanidad?

Página principal mundo

Los humanos son la primera especie altamente evolucionada en la tierra. ¿O hubo una civilización antes de nuestra era? Los científicos están buscando esta pregunta para responder a otra pregunta.

ROCHESTER – Los humanos son la primera especie altamente evolucionada en la Tierra, y este es el consenso científico. Sin embargo, investigadores de la NASA y de la Universidad de Rochester cuestionaron esta teoría, aunque de antemano no creían en el éxito de su estudio. Sin embargo, el equipo de investigación se ha dedicado a la pregunta “¿Existió realmente una civilización muy desarrollada antes de la humanidad?”. Sin embargo, los investigadores querían responder una pregunta completamente diferente. ¿Cuánto tiempo se darán cuenta las formas de vida extraterrestre que la humanidad ha vivido en la Tierra?

“Difícil de responder”: una pregunta sobre una civilización muy desarrollada antes que los humanos

Porque aunque suene absurdo, no se puede descartar que los humanos no sean la primera forma de vida altamente evolucionada en la Tierra. “Esta es una pregunta difícil de responder”, dijeron Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, y Adam Frank de la Universidad de Rochester a The Atlantic sobre ellos. Quédate De 2018. “Si no lo buscas, es posible que te pierdas la evidencia de su existencia”, explican también los investigadores sobre una posible civilización olvidada.

¿Cómo sería la civilización antes de los humanos? © Symbolphoto / Imago / Herbert Bocco

Su estudio es un experimento mental con una “perspectiva astrobiológica” sobre la humanidad y sus efectos en la Tierra. A la larga, habría rastros muy débiles de civilización durante cientos de millones de años. Esto podría indicar la acumulación de metales traza y elementos radiactivos, especialmente la modificación de los ciclos de carbono, nitrógeno y energía.

Nombre del estudio: La hipótesis del Silúrico: ¿es posible detectar una civilización industrial en el registro geológico? (La hipótesis del Silúrico: ¿Es posible detectar una civilización industrial en el registro geológico?) fecha de publicación: 10 de abril de 2018 Autores: Gavin Schmidt, Adam Frank

Civilización anterior en la Tierra ‘extremadamente improbable de ser descubierta’

Sin embargo, los materiales sintéticos de una posible civilización anterior son “muy poco probables de ser identificados”, describen los investigadores. Los científicos apuntan al Mecanismo de Antikythera, que es el único mecanismo restante y, por lo tanto, el más antiguo de su tipo, aunque existió hace unos miles de años.

El Mecanismo de Antikythera es el último y más antiguo artefacto de este tipo, lo que lleva a los investigadores a creer que solo unos pocos miles de años después de su extinción, será casi imposible identificar evidencia de la humanidad. © Aristidis Vafeiadakis / IMAGO

Paleontólogo contradice estudio: “Un geólogo reconocerá algo inusual muy rápidamente”

El paleontólogo de la Universidad de Leicester, Jan Zalasiewicz, cree que el trabajo de los investigadores es muy importante, pero no está de acuerdo en un punto. Según él, es muy posible que, incluso hace cientos de millones de años, los materiales sintéticos aún pudieran reconocerse como tales. “Un geólogo de cualquier tipo lo reconocería muy rápidamente como algo fuera de lo común”, le dice a The Atlantic.

Él cree que una civilización global habría utilizado cantidades masivas de este material, tal como lo hacen los humanos hoy en día, por ejemplo, con el hormigón. Cuanto más económica era una civilización ancestral potencial con sus recursos, menos probable es que sea reconocida hoy. Por lo tanto, según el estudio, también es posible que la humanidad aún pueda ser conocida en las rocas de la Tierra durante muchos millones de años después de su extinción y podría ser identificada como tal por formas de vida extraterrestres, incluso si la mayoría de las pistas han desaparecido por completo con el tiempo. .

