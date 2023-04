Prueba de PSVR2: Mundos nuevos y valientes

Página principal vida juegos

de: sebastián tauchnitz

está dividido

Las gafas y los juegos de realidad virtual han sido un nicho de mercado durante años. Pero ahora Sony lanza PSVR2. El objetivo: los mundos virtuales como mercado de masas. Las pruebas revelan si esto funciona.

La canoa se abre camino, balanceándose ligeramente. De repente me quitan la bolsa de la cabeza. El sol está cegando. Una densa vegetación bordea la playa. Soy un prisionero, esto se aclara rápidamente. Miro a mi alrededor furtivamente. De repente aparece un cuello largo gigante. Una máquina tan alta como un rascacielos. El pie gigante se cierne justo encima de la canoa. Involuntariamente bajo la cabeza.

Esta no es la última vez ese día que mi cuerpo reaccionó involuntariamente a lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y esto, aunque mi cabeza sabe que lo que estoy experimentando no es real. Moverse en un mundo virtual. Fue creado en la computadora, a través de los anteojos que se sientan en mi cabeza. Lo sé pero no me doy cuenta. Y este es probablemente el mejor cumplido que le puedes dar a PSVR2.

PSVR2 en la prueba: la “presencia” que nunca se podrá conseguir en TV

Los mundos virtuales lo están pasando mal. El umbral para el desánimo (así como las inversiones necesarias) es alto. Sin embargo, en el momento en que juego Horizon: Call of the Mountain en el nuevo PSVR2 por primera vez, me doy cuenta de que estoy vislumbrando el futuro de los juegos. Beautiful Worlds en la televisión de pantalla grande existe desde hace mucho tiempo. Pero es, OLED de 65 pulgadas o no, plana, a dos metros y medio de mí y puedo ver todo el tiempo que estoy sentado en la sala de juegos. El grado de inmersión “adentro” en un mundo de fantasía nunca se alcanza en la televisión.

Aterradoramente cierto: en “Horizon: Call of the Mountain”, terminamos en un mundo futurista donde los humanos comparten el planeta con robots gigantes. © Captura de pantalla: Sony

Las gafas de realidad virtual existen desde hace mucho tiempo. Sony también lo probó hace unos años con PSVR. Al ser lo más moderno en ese momento, todo estaba en punto y, además, tenía un precio razonable. Pero no fue un gran éxito. Tal vez fue porque puedes contar los títulos realmente geniales con los dedos de una mano. Eso se debió al alto precio, al menos al principio, aunque eso todavía lo convierte en una ganga en comparación con las gafas de realidad virtual para PC. Parte de la razón es que los gráficos eran utilitarios en el mejor de los casos, pero no sorprendentes en absoluto.

Conectado en 30 segundos: nada se compara con PSVR1

Pero, sobre todo, fue porque el dispositivo era increíblemente complejo. Conectar las gafas a la Playstation podría llevar fácilmente una hora. Desconecte el cable HDMI del televisor y conéctelo a la caja con la que vino. Conecte la caja al televisor, coloque las gafas en la caja, coloque la cámara Playstation en el televisor, conéctela a la caja y empareje los controladores de movimiento.

Había una caja llena de cables a la espera de ser instalados cuando PSVR se apagó nuevamente. A pesar de lo desordenados que están los cables, nunca quisiste dejarlos permanentemente conectados a tu televisor, y la caja (al menos la versión original) no pudo pasar la señal 4K de la PS4 Pro al televisor por razones que solo Sony lo entiende.

Pero Sony hizo su tarea. PSVR2 lo hace todo mucho mejor. Un cable largo conecta las gafas a la entrada USB-C en la parte frontal de la PS5; eso es todo, configurar. Encienda rápidamente dos controladores Sense y estará listo para comenzar. Incluso la escala del entorno y la configuración inicial es una experiencia y se siente como ciencia ficción.

Si aún tenía que comprar el antiguo controlador PS3 Move para su PSVR para aprovechar Motion Control, el PSVR2 viene con dos controladores Wireless Sense que rodean completamente la mano. Mi palma gigante (ligeramente) y las diminutas manos de mi esposa (cómodamente) caben allí. Un poco más tarde, casi se olvida de que tenía una consola en la mano.

Ajustado para todos los tamaños de cráneo, nada pellizca o calienta de forma incómoda

La configuración es un juego de niños. Ahora bien, esto parece una cosa pequeña, pero no lo es. Nadie juega a la realidad virtual de forma permanente y exclusiva. Las gafas deben ser fáciles de limpiar y conectar para poder usarlas regularmente. Esto funciona muy bien.

El nuevo PSVR2 finalmente debería ayudar a los mundos virtuales a lograr un gran avance. © Foto: Sony Interactive Entertainment

Los anteojos se sientan cómodamente en mi cráneo gigante, e incluso después de varias horas de uso, mi esposa no notó signos de fatiga en los anteojos. Con el botón ubicado directamente en las gafas y una perilla giratoria en la parte posterior del brazo, puede encontrar rápidamente la posición correcta. Nada aprieta y no hace un calor molesto debajo de las gafas. Incluso puedes poner tus anteojos debajo de las gafas de realidad virtual si tienes un poco de cuidado. Dos auriculares internos también se conectan directamente al PSVR2. No parece una estrella de rock, pero cumple perfectamente su función.

Dos pantallas de alta resolución, una para cada ojo, están integradas en las gafas VR. Si bien los píxeles grandes todavía se notaban en el primer PSVR, el PSVR2 es mucho mejor. Por supuesto, si miras de cerca, aún notarás un ligero efecto de pantalla de mosca. Pero esto ya no es molesto y ya no lo notarás mientras juegas.

Un puñado de juegos para empezar, pero es genial.

Hablando de juegos: la alineación de juegos al principio todavía es manejable. Y sí, 70 euros por “Horizon: Call of the Mountain” es, por decirlo suavemente, un precio seguro. Pero seamos honestos: si compro un PSVR2 por 599 €, quiero ver qué puede hacer. Y en ninguna parte es esto más evidente que en Call of the Mountain.

Durante las subidas atrevidas en paredes rocosas empinadas, es mejor que mires hacia abajo, ya que te duele el estómago. Se pone algo gruñón en el área del estómago cuando compites contra uno de los seres robóticos. Cuando el gigante Fauces ataca la canoa al principio, tu corazón casi se te desliza por la ropa.

Y si luego conoces a Aloy, la encantadora actriz principal de “Horizon: Zero Dawn” y “Horizon: Forbidden West”, la alegría del reencuentro se derramará en tu estresado estómago. Por supuesto, hay más tiempo de juego versus dinero en otros lugares, sobre todo en los títulos “grandes” de Horizon. Pero no se puede perder una experiencia de realidad virtual tan intensa.

De lo contrario, ya puedes experimentar mucho con PSVR2. NK Nordschleife con tus lentes en un superdeportivo en Gran Turismo es simplemente increíble (los propietarios del juego principal obtienen una actualización de realidad virtual gratuita). Explorar un planeta alienígena en No Man’s Sky nunca se había sentido tan real (actualización gratuita). En “Moss Book 1 & 2” te abres camino a través de mundos encantados con Quill, el ratoncito, saltando y peleando. Aquí, sin embargo, se anuncia una nueva compra, incluso para aquellos que ya compraron juegos para PSVR1.

En pocas palabras: no es una ganga, pero es una gran tecnología y una mirada al futuro de los juegos.

Entonces, ¿vale la pena PSVR2? Las nuevas gafas de realidad virtual de Sony ciertamente no son una ganga a 699 €. Pero tampoco es mucho más caro que su predecesor. Se vendió por 499 € en ese momento, pero había que comprar una Playstation Camera y dos mandos Move, que costaban unos 200 €.

El PSVR2 lo tiene todo (casi): si no quieres seguir maldiciendo e intentando cargar los mandos Sense en el puerto USB-C, lo cual es impresionante, puedes gastar 50 € de forma rápida y feliz en la estación de carga Sense.

Y, por supuesto, la nueva PSVR2 es absolutamente inútil si no tienes una PS5. Ahora está disponible, pero todavía cuesta 549 €. Pero a diferencia de la PS4, ya tiene suficiente poder de cómputo para evocar mundos maravillosos como los de “Horizon: Call of the Mountain” en la pantalla.

Al final, comprar nuevas gafas de realidad virtual, como todo nuevo dispositivo, es una apuesta de futuro. Si las gafas se agotan mucho, Sony añadirá rápidamente grandes juegos. Esto es lo que se necesita para vender más gafas. A partir de hoy, PSVR2 es una increíble pieza de tecnología que te permite sumergirte en mundos virtuales nuevos y maravillosos a un precio razonable.