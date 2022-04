‘Absoluto absurdo’: Streisic, entrenador del Freiburg, critica al Bayern

TRainer Christian Strait ha sido muy crítico con las circunstancias que rodearon la apelación del Friburgo contra el empate 4-1 contra el Bayern de Múnich. “La única forma en que tenías que ir porque nos lo empujaron, por así decirlo, debido a esta inseguridad jurídica, era presentar una objeción”, dijo Streich el viernes después de que el Tribunal Deportivo de la República Árabe de Egipto rechazara la protesta de Badners. Federación Alemana de Fútbol (DFB).

El Bayern disputó 12 partidos durante unos segundos en el partido de Liga del pasado sábado como consecuencia de un error de cambio. La protesta posterior de Freiburg contra la calificación del juego fue criticada por el director ejecutivo Oliver Kahn (“se sorprendieron”) y el entrenador Julian Nagelsmann, entre otros.

“Personalmente, no haría eso porque creo que te estás aprovechando de un error de un tercero, tal vez para sumar puntos porque la presión de los fanáticos o los patrocinadores es demasiado grande”, dijo Nagelsmann. “No sé si podrías darte palmaditas en la espalda si tuvieras que jugar internacionalmente por tres puntos que no ganaste en términos deportivos. No estaría feliz allí. Por eso lo habría dejado claro”. al club que no nos opondríamos”.

“Lo hemos escuchado cuidadosamente”.

A Streich claramente no le gustó. “Ahora se trata de obtener seguridad jurídica en tales casos. Personalmente, espero mucho que haya otras reglas de procedimiento”. Puede haber tres partes. Dos cometen un error, no un simple error. Y no está nada mal. Todos cometemos errores. También cometo errores. Y luego es el tercero el que calumnia a algunas personas, a veces los que cometen errores. Esto es una completa tontería. Lo escuchamos con mucha atención”.

Su papel activo fue “demasiado incómodo” para la gente de Baden. Por el deber de lealtad y responsabilidad personal, los miembros de la Junta Directiva del Comité Supremo debieron actuar de esta manera. “Obviamente, algunos no tomaron en cuenta todos estos puntos o no entendieron de qué se trataba”, dijo Streiche. Si hubiera más reglas de procedimiento en el futuro, dijo el hombre de 56 años, “había algo bueno en eso”. Para nosotros, el caso está cerrado.

