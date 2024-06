Abucheos tras el amargo final de la primera parte: el árbitro Zwier se convierte en un bloqueador para la afición turca

La selección turca de fútbol decepcionó en todos los aspectos en el segundo partido de la Eurocopa contra Portugal. Después de una primera parte muy amarga, la frustración de decenas de miles de aficionados turcos se desató contra el árbitro Felix Zwier. Sin embargo, no hizo casi nada malo.

Cuando Felix Zwier hizo sonar el silbato del descanso a las 6:46 p.m. en el partido entre Portugal y Turquía, favoritos para el Campeonato de Europa, se sintió enojado y lleno de odio. Un grupo de silbidos sonaron contra el árbitro alemán. El término “descarado” se usa de manera incendiaria en el periodismo deportivo porque a menudo se usa la mayoría de las veces una vez que más de un espectador se ha puesto los dedos entre los labios, y se aplica aquí. Y la cosa no se quedó en los pitos. La mala palabra alemana con “H…” también resonó en el hombre de 43 años.

¿Qué hizo Zwyer? Visto racionalmente, no tanto. Claro, podría haber hecho sonar un pequeño silbido aquí y allá y culpar a los turcos por una o dos tacleadas que no necesitaban ser castigadas. Al contrario, permitió a los portugueses salirse un poco más con la suya en algunos duelos. Pero Zwier no cometió errores graves, ni siquiera decisivos. No fue su culpa que los turcos, desesperados, perdieran 2-0 cuando su silbato detuvo el partido.

La sentencia, que no está exenta de polémica en Alemania, sirvió de chivo expiatorio y de pararrayos para los aficionados de Türkiye. Como en el fútbol: si las cosas no van bien para tu equipo, el árbitro tiene que hacerse cargo. Quizás los abucheos se acumularon porque la afición turca -a diferencia de lo ocurrido hace cuatro días contra Georgia- no destrozó sin piedad el himno rival a petición de su equipo.

Son los turcos los que cometen errores, no los Zuwayr

Pero Zwayer no falló cuando intentó despejar un centro: era el defensa turco Orkun Kukcu. El árbitro ciertamente no jugó el mal pase que se convirtió en un gol en propia meta y le dio al equipo portugués la victoria por 2-0 sobre la estrella Cristiano Ronaldo: ese fue Samet Akaydin.

Ciertamente, Zwier no silbaba magníficamente ni irradiaba un aura de soberano, como Pierluigi Collina, por ejemplo. Pero manejó bien este partido. Felix Zwier no ha traído “una gran desgracia” al sindicato de gaiteros, como escribió con desdén su ex compañero de equipo de la Bundesliga, Manuel Greif, en un post nocturno en X hace unos días. Graf dijo que otros árbitros de Alemania “merecen más” jugar en el Campeonato Europeo en casa, y agregó que Zwaer estuvo “en el mejor de los casos, en el promedio”. El experto del ZDF critica a menudo a su antiguo asistente; Algunos sospechan de una campaña, otros sospechan de una caza de brujas.

Zwier es uno de los jugadores favoritos de la Federación Alemana de Fútbol y ha llegado hasta aquí gracias a las buenas relaciones y al comportamiento adecuado de la asociación, y Graf habla como un eslogan. El ex árbitro, aunque no el único, está molesto porque a Zwier se le permitió tener una carrera así a pesar de su implicación en el escándalo de apuestas y arreglos de Robert Heuser a principios de los años 2000. Zwyer fue suspendido durante seis meses porque guardó silencio, lo que hizo posible una mayor manipulación. Comentario servido. Después de eso, las cosas se intensificaron para él, aunque las sospechas y acusaciones permanecerían una vez que Zwayre diera el siguiente paso.

No hay superficie de ataque tras el descanso

Para el partido entre Portugal y Turquía del sábado por la noche, un desempeño arbitral promedio fue suficiente. Los portugueses no ofrecieron nada más que la media, a pesar de su clara victoria. ¿Y los turcos? Éramos los únicos jugadores por debajo del promedio en el campo esa noche. El equipo del técnico italiano Vincenzo Montella demostró sus límites con el campeón de Europa de 2016.

Tras la reanudación, Zwier pasó a un segundo plano y ya no proporcionó gol a los aficionados. No pude hacerlo más porque se había convertido en un juego de trucos. Portugal rápidamente logró el marcador 3-0 y, a más tardar, quedó claro para todos por qué los turcos perdieron este partido en el sexto grupo. Porque eran inferiores a su oponente favorito en todos los aspectos. Así es en el fútbol.

Al final, el mordaz Graf también se mostró indulgente: “Zwayer volvió a mostrar debilidades en los duelos, por lo que hubo disturbios antes del final de la primera parte, pero eso no fue relevante en el 0:3”, dijo en el Canal X. – en ese momento Al principio del juego. noche.