Un error fatal que compensa al Paris Saint-Germain: Haaland no marca un gol y Gundogan falla muy tarde

El Manchester City se muerde los dientes ante el Inter de Milán: el campeón inglés no puede ganar al inicio de la liga de Campeones porque Erling Haaland no ha marcado ningún gol y el ex capitán de la selección alemana, Ilkay Gundogan, tiene mucha mala suerte. El Paris Saint-Germain gana tras un amargo error del Girona, el ex jugador del Colonia marca un gol de ensueño.

El favorito Manchester City comenzó la nueva temporada de la Liga de Campeones decepcionado. El campeón de 2023 no pudo superar un empate 0-0 contra el Inter de Milán y tuvo mucha suerte de no sufrir una derrota en casa. En la final de hace dos años, el City ganó 1-0 al Inter en Estambul.

Entonces, como ahora, Ilkay Gundogan formó parte del equipo de Pep Guardiola. Por la noche, el ex capitán de la DFB sustituyó a Kevin De Bruyne en el descanso, pero junto con el delantero estrella Erling Haaland no pudieron hacer mucho contra la fortaleza del Inter del ex campeón alemán de Europa sub-21, Jan Aurel Pesek. .

Durante mucho tiempo no hubo grandes ocasiones, pero en la mejor ocasión Gundogan cabeceó un balón desde pocos metros a centro del portero Yann Sommer (minuto 89). Poco después su cabezazo se fue por encima del larguero. Phil Foden ya había perdido una oportunidad (69). El Inter hizo una parada peligrosa, pero el ex jugador del Dortmund Henrikh Mshitarjan (76) tampoco disparó con suficiente precisión.

El campeón francés Paris Saint-Germain venció 1-0 (0-0) al FC Girona, recién llegado a la Liga de Campeones, con un gol tardío de Nuno Mendes (90). Desafortunadamente, el balón desviado se deslizó entre los pies del ex poderoso portero del Girona, Paolo Gazzaniga, y entró en su propia portería.

El campeón escocés, el Celtic de Glasgow, se mostró fuerte con el delantero alemán Nikola Kuhn en el partido 5-1 (1-0) contra el Slovan Bratislava. El ex jugador del Colonia Kevin Wimmer marcó el gol del Bratislava con un bonito disparo desde fuera del pie desde un ángulo cerrado. El Celtic es el próximo rival del Borussia Dortmund en la máxima categoría europea el 1 de octubre. El Sparta Praga, el próximo rival del Stuttgart, venció al Red Bull Salzburg por 3-0 (2-0) en su primera aparición en la Liga de Campeones en 19 años. El portero del Salzburgo, Janis Blasojic, cedido por el RB Leipzig, se vio obligado a estirar la mano por primera vez en el segundo minuto del partido.