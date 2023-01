‘Acabo de rodar’: Brad Pitt se acurruca en el establo por primera vez

Brad Pitt tuvo su gran avance en la pantalla grande con Thelma & Louise. La aventura con su colega Geena Davis es casi icónica. “Ella me cuidó”, recordó Pete en una entrevista. Allí también revela cómo se sintió años atrás durante una escena televisiva de abrazo en la paja.

Brad Pitt puede recordar una gran cantidad de escenas de amor y sexo en su larga carrera cinematográfica. En una entrevista, el ahora de 59 años revela detalles de dos escenas muy privadas del abrazo. Pitt lanzó su primera sesión de fotos con Shalene McCall, la actriz con la que se rumoreaba que había salido fuera de cámara en la década de 1980.

La escena fue filmada para la serie de culto “Dallas”. Cuando el actor apareció por primera vez en la serie en 1987, muy pocos espectadores lo conocían. Las estrellas de la serie de televisión incluyen a Larry Hagman (1931-2012) como J.R. Ewing y Linda Gray como su esposa, Sue Ellen.

El ganador del Premio de la Academia interpretó a Randy en cuatro episodios. Se le recuerda como tal con su habitual peinado de los 80. Interpretó al novio de Charlie Wade en la serie, interpretado por Shalane McCall, quien en ese momento tenía 15 años. Interpretó a su madre, Priscilla Presley, en la serie. A Brad Pitt todavía le encanta volver a la escena amorosa con la actriz.

La escena tuvo lugar en un granero. La pareja está rodando de un lado a otro en el heno sin ningún concepto, pero disfrazada y totalmente inocente. “Creo que no tengo ninguna palabra en absoluto”, Brad Pitt le dijo a la revista W“.” Acabo de rodar y me divertí mucho con eso”.

Esta escena de amor tardó dos días en filmarse, creo.

Mientras que la carrera cinematográfica de Brad Pitt se disparó después de “Dallas”, Shalan McCall tomó un camino diferente en la vida, dejó de actuar a fines de la década de 1980 y se retiró del ojo público.

En la pantalla grande, Pitt se dio a conocer al público internacional con su papel en “Thelma & Louise”, gracias en parte a una escena muy especial. Pitt no solo tuvo una escena de abrazos en la película, sino que fue increíblemente hormigueante, con su coprotagonista Geena Davis. Nuevamente, los recuerdos de Pete son consistentemente positivos: “Gina era tan dulce, dulce y dulce. Esa escena de amor tomó dos días de rodaje, creo. Ella cuidó de mí”.

No hay escasez de escenas de sexo en la nueva película con Brad Pitt, también. En “Babylon – Rausch der Ekstase” con Margot Robbie, el espectador llega a ver una orgía desenfrenada. “Hay una gran cantidad de libertinaje”, dijo la actriz al diario británico The Sun. El 19 de enero, “Babylon – Intoxication of Ecstasy” comenzará en Alemania.