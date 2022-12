Accidente cerebrovascular: aquellos que beben mucha leche pueden tener un mayor riesgo de accidente cerebrovascular

Los productos lácteos proporcionan a nuestro cuerpo importantes nutrientes. Al mismo tiempo, tiene un efecto sobre la salud del corazón. Dependiendo del producto, pueden ser positivos o negativos.

Ya sea mantequilla, leche o queso: los productos lácteos forman parte del menú diario de muchas personas. Los alimentos pueden tener efectos muy diferentes en la salud del corazón. Por ejemplo, algunos pueden reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, mientras que otros lo aumentan. Los resultados de un estudio observacional realizado por científicos noruegos muestran qué productos están teniendo un impacto.

Accidente cerebrovascular: un mayor consumo de leche se asocia con un mayor riesgo

En un estudio observacional, los científicos examinaron los efectos de la leche y los productos lácteos sobre el riesgo de accidente cerebrovascular. © Alex9500 / IMAGO

Los productos lácteos no son malos en sí mismos, al contrario: tienen muchas propiedades positivas, ya que aportan al organismo vitaminas, minerales, calcio y proteínas. Sin embargo, sus efectos sobre la salud del corazón pueden ser diferentes o incluso opuestos. Está en la revista comercial. Revista Europea de Cardiología Preventiva publicado estudiar Los científicos preguntaron a las personas con qué frecuencia consumían ciertos alimentos. Sin embargo, los encuestados eran pacientes con angina estable (opresión en el pecho donde los síntomas solo ocurren bajo estrés), lo que significa que los resultados no se pueden extrapolar fácilmente a otros grupos de personas. Sin embargo, las personas que ya tienen problemas cardíacos deben analizar más de cerca su dieta.

La mayoría de los participantes (80 por ciento) eran hombres, con una edad promedio de 61,8 años. Además de la enfermedad coronaria, el 47 por ciento de las personas encuestadas tenía hipertensión (presión arterial alta), el 31 por ciento tenía diabetes y el 29 por ciento de las personas eran fumadores. Además, la mayoría de los medicamentos tomados fueron: ácido acetilsalicílico (90 por ciento), estatinas (90 por ciento), betabloqueantes (77 por ciento). Vegard Lissen, autor principal del Centro de Nutrición de la Universidad de Bergen y del Departamento de Cardiología del Hospital Universitario de los Países Bajos, explicó al portal especializado MedscapeLos lácteos son un “grupo de alimentos muy heterogéneo” que debe considerarse individualmente en lugar de combinarlos.

Accidente cerebrovascular: un estudio demostró que el alto consumo de productos lácteos aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y muerte

Por lo tanto, al investigador no solo le gustaría que los estudios futuros evaluaran los productos lácteos individualmente en lugar de juntos, sino también separar los alimentos en su propia investigación. Los resultados mostraron que un mayor consumo de leche y productos lácteos se asoció con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular y una mayor tasa de mortalidad. Por otro lado, el consumo de mantequilla se asocia con un mayor riesgo de infarto de miocardio, mientras que el queso tiene un efecto positivo sobre el riesgo de infarto agudo de miocardio. Por cierto, el queso también puede ayudar a perder peso, para lo cual la variedad francesa es especialmente adecuada.

Qi Sun, profesor de nutrición y epidemiología en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard en Boston, Massachusetts, también aboga por evaluar alimentos individuales. Por ejemplo, consumir yogur se asocia con un menor riesgo de diabetes y enfermedades del corazón. Comer yogur todos los días puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. Lesne también enfatizó que el estudio es un estudio observacional. Por lo tanto, los médicos no deben cambiar sus recomendaciones basándose únicamente en estos hallazgos. Todo depende de la dosis y de un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada y suficiente ejercicio.

