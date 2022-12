Al final de casi dos semanas de negociaciones, la Cumbre Mundial de la Naturaleza en Montreal finaliza con una declaración final. En consecuencia, para 2030, un tercio de la Tierra estará bajo protección. Sin embargo, el acuerdo no es del agrado de todos.

DrLa comunidad internacional quiere proteger al menos el 30 por ciento de las áreas terrestres y marinas del mundo para 2030. Las casi 200 naciones que participan en la Cumbre Mundial sobre la Naturaleza acordaron el objetivo el lunes después de aproximadamente dos semanas de negociaciones después del sprint final de las negociaciones. en Montréal, Canadá. También se fijaron el objetivo de querer gastar más dinero en proteger la biodiversidad. Entre otras cosas, los países ricos están obligados a dar a los países pobres unos 20.000 millones de dólares anuales para 2025.

Después de que se aprobó el documento legalmente no vinculante, el pleno, originalmente programado para el domingo por la noche y luego pospuesto cada vez más hasta la noche debido a las negociaciones en curso, estalló con fuertes aplausos y vítores. Los organizadores, científicos y representantes de ONG esperaban hasta el final que en la reunión se aprobara un acuerdo global que estableciera instrucciones para la protección de especies.

La presidencia china de la cumbre habló de un “momento histórico”. La ministra federal de Medio Ambiente, Steffi Lemke (Los Verdes), dijo que la declaración final emana determinación. “La comunidad internacional ha decidido detener la extinción de especies”. Es un “buen día para la naturaleza global y la protección del medio ambiente”.

Sin embargo, el acuerdo fue recibido con reacciones encontradas por parte de los representantes de las ONG. Jan Stubel de Greenpeace comentó: “Se puede describir como un éxito que, después de difíciles negociaciones entre los estados contratantes, se haya llegado a un acuerdo”.

Florian Titz, de la federación medioambiental WWF Alemania, dijo que era “un marco incompleto pero en última instancia sorprendentemente bueno”. De acuerdo con la esperanza del “momento de París” a menudo expresada en el período previo a la conferencia, que la conferencia podría resultar en un acuerdo de protección de especies en la línea del Acuerdo de Protección Climática de París, Titz habló de la – algo diluida – “Momento Montreal”. George Schwede, de Campaign for Nature, dijo que el acuerdo brinda la oportunidad de “iniciar la transformación que se necesita con urgencia para enfrentar la crisis de la biodiversidad”.

Naboo Nature Conservancy respondió con decepción al anuncio final. A pesar del progreso sustancial, el Convenio no es suficiente para detener o revertir la pérdida de biodiversidad y ecosistemas. “El mundo se dirige hacia el abismo en la crisis de la naturaleza y el clima”, advirtió el presidente de Nabo Jürg, Andreas Kruger. “Pero en lugar de frenar con decisión, frena un poco”.

Entre otras cosas, el documento aprobado también enfatizó el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en los esfuerzos de conservación global, que muchos observadores han considerado exitosos. El documento también establece el objetivo de reducir a la mitad los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente de los pesticidas para 2030 y reducir los subsidios perjudiciales para el medio ambiente.

Sin embargo, los observadores criticaron el hecho de que muchos objetivos se establecieron demasiado lejos en el futuro y no se lograron cualitativamente. Los representantes de algunos de los países más pobres en particular criticaron el hecho de que la ayuda a los países ricos se planificara tan poco. El representante de la República Democrática del Congo, por ejemplo, se quejó de que estas objeciones no se tomaron lo suficientemente en serio y, al final, la adopción se impulsó a pesar de la resistencia.

La 15ª Cumbre Mundial sobre la Naturaleza, también conocida como COP15 para abreviar, originalmente se suponía que se celebraría en China en 2020, pero se pospuso y se dividió debido a la situación epidémica en curso allí. La primera parte de las negociaciones tuvo lugar en octubre pasado, principalmente en línea, en Kunming, China. dpa