Un número inusual de muertes entre niños por estreptococos del grupo A

Una ola masiva de infecciones por estreptococos del grupo A preocupa actualmente a las autoridades sanitarias de Gran Bretaña. Un número extraordinario de niños ya ha muerto a causa de la infección bacteriana que causa la escarlatina, entre otras cosas.

LONDRES/BREMEN – Es un desarrollo preocupante que se está produciendo actualmente en Gran Bretaña: 15 niños ya han muerto allí desde septiembre a causa de una infección bacteriana, un número extraordinariamente alto. Según los informes de los medios, es típico que ocurran una o dos de esas muertes cada invierno. Dado que las infecciones con el patógeno están aumentando y los niños en particular se están enfermando gravemente, la UKHSA ha hecho sonar la alarma: los padres y los médicos deben estar más atentos y prestar atención a los primeros signos que podrían indicar estreptococos.

Los casos de escarlatina en el Reino Unido están aumentando a un ritmo extraordinario: las autoridades están preocupadas

Los informes de este gran aumento hacen que los expertos en Alemania se pongan de pie y tomen nota, porque el sistema de salud de Alemania ya está sufriendo la carga de infecciones respiratorias graves y en aumento. Los hospitales pediátricos, especialmente debido a la prevalencia masiva de Virus sincitial respiratorioRSV para abreviar, ya al limitey entonces Los más jóvenes se ven especialmente afectados por la enfermedad.. Otras enfermedades lo acompañan gripe o coronavirusque por supuesto también afecta a los niños. Los expertos ya habían pronosticado una escalada en Alemania prevenido.

Además del RSV, la influenza y la corona, ¿ahora también estamos amenazados por una ola de escarlatina?

Según el NHS, se detectaron 851 casos de escarlatina en la tercera semana de noviembre. En los últimos años, ha habido un promedio de 186 casos por semana. A la luz de estos números, también existe una creciente preocupación aquí de que ahora es posible que en Alemania Una ola de escarlatina puede amenazar – durante El virus sincitial respiratorio, la influenza y el Corona llenan actualmente los hospitales.

La escarlatina infantil es causada por el estreptococo del grupo A, que causa dolor de garganta y sarpullido.

La escarlatina suena fuerte Centro Federal de Educación para la Salud (BZgA) Es una enfermedad clásica de la infancia y es una de las infecciones bacterianas más comunes en los niños. Las bacterias que causan la enfermedad son los llamados estreptococos del grupo A. Se encuentran en todo el mundo y comúnmente causan dolores de garganta y erupciones cutáneas. La escarlatina es altamente contagiosa. Por lo tanto, la enfermedad ocurre con mayor frecuencia en instalaciones comunitarias como jardines de infancia o escuelas, generalmente en los meses más fríos del año.

Por lo general, la escarlatina se puede diagnosticar rápidamente según las características típicas, como una “lengua de frambuesa”, y se puede tratar bien con antibióticos. © Westend61 / IMAGO

La escarlatina se puede tratar fácilmente con antibióticos; después de 24 horas, no habrá riesgo de infección.

La escarlatina se puede tratar eficazmente con antibióticos. Como regla general, ya no hay riesgo de infección 24 horas después de tomar antibióticos. Sin embargo, sin tratamiento con antibióticos, los pacientes son contagiosos hasta 3 semanas después de que aparecen los primeros síntomas y, por lo tanto, representan un riesgo para otras personas con las que entran en contacto. Aunque la infección bacteriana es en su mayoría leve, en casos raros la enfermedad causa complicaciones graves, como ahora es cada vez más el caso en Gran Bretaña.

La razón de la alta incidencia de escarlatina sigue sin estar clara

Aún no está claro qué causó el aumento inusual en el número de infecciones estreptocócicas este año. Según el NHS, no hay evidencia de una nueva cepa de bacterias circulando en la población. Médico y periodista médico, Dr. dijo Christophe Specht en una entrevista con RTLque se puede suponer que los números también aumentarán en otros lugares en vista de los numerosos casos en Inglaterra: “O la ola llegará con retraso, o ya ha estado allí”. Sin embargo, no hay cifras oficiales de casos de escarlatina en Alemania. que Instituto Robert Koch (RKI) No proporcione datos sobre el número de enfermedades estreptocócicas.

Los padres deben conocer los síntomas de la escarlatina y prestar más atención a los primeros signos.

Por lo tanto, los padres deben prestar más atención a los signos típicos de la enfermedad. irritante BZgA Venir en principio para los siguientes síntomas:

Dolor de cabeza, dolor de garganta, dificultad para tragar, escalofríos, aumento rápido de la temperatura

A veces dolor abdominal y vómitos

El paladar y la garganta están rojos y las amígdalas están inflamadas y pueden tener una capa blanca.

Los ganglios linfáticos del cuello están muy inflamados.

distancia 1-2 días También muestra:

Un sarpullido que no pica en todo el cuerpo

mejillas muy rojas

Piel pálida alrededor de la boca.

Sin embargo, la característica más llamativa de la escarlatina es la llamada “lengua de mora”. La lengua es blanca al principio y después de unos días se vuelve de color rojo frambuesa. Una mirada al fondo de la garganta suele ser suficiente para que los pediatras identifiquen la enfermedad. Debido a los síntomas obvios, generalmente no es necesario un hisopo nasofaríngeo para un diagnóstico, como el diagnóstico británico. BBC explicado.

Una “lengua de frambuesa” de color rojo brillante es el signo típico de la escarlatina.

Recientemente, en el invierno de 2017/2018, hubo un número creciente de enfermedades graves causadas por estreptococos, según la agencia de noticias. dpa informes. En ese momento, cuatro niños en Inglaterra murieron por complicaciones en el mismo período, muchos menos que ahora. Todavía no hay una explicación oficial para el retraso actual. Algunos expertos sospechan que muchos niños se ven afectados por las diversas medidas de protección en la infancia corona pandemia Menos inmunidad que en años anteriores.

Una ola de escarlatina puede ser un “efecto colateral” de la epidemia de Corona, al igual que RSV, influenza y compañía.

afiliado El virólogo Alexander Kekulé ve el motivo del aumento de la incidencia de infecciones respiratorias en niños Sin embargo, no en la inmunidad debilitada debido a las medidas de protección corona, sino en el hecho de que ahora estamos lidiando con el “efecto de recuperación” cuantitativo de los últimos dos años. Prensado por la viróloga suiza Isabella Eckerl para la revista científica WDR Cobardía Es más o menos así: “Si no envía a ningún niño a la escuela durante dos años, de repente tendrá primeras clases muy grandes porque simplemente no ha tenido una primera clase en dos años”.