¿Cómo lidiamos con eso cuando algo no es justo? – conocimiento

“Oye, ¿eres estúpido?” Un ciclista grita cuando pasa por poco a un peatón en la acera. Ella lo miró sorprendida, pero no dijo nada. Una mujer se abre paso a través de una larga fila hacia la caja del supermercado. Simplemente se encuentra en el medio. Otra mujer dice: “Lo siento, no funciona así”, de lo contrario nadie diría nada. Tocar la bocina, quejarse y pelearse: la vida cotidiana en una gran ciudad.

¿Por qué a menudo no nos defendemos cuando alguien nos grita o nos arrastra por la calle? Katja Bertsch, psicóloga y profesora de psicología clínica en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, se ocupa de las emociones y las interacciones sociales, entre otras cosas. Ella explica por qué a menudo no nos defendemos cuando nos enfrentamos a injusticias en la vida cotidiana.

¿Por qué soportamos tan a menudo la injusticia cotidiana?

En el transcurso de nuestra vida aprendemos a no actuar siempre de manera agresiva, ya que esto también tiene ciertos inconvenientes. Siempre se trata de que el individuo sopese los costos contra los beneficios, incluido el peligro potencial en el que podría ponerme si me defendiera. Cómo actúo en tal situación es siempre una decisión social.

Abrir la vista detallada Katja Bertsch es psicóloga y profesora de psicología clínica en la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich. (foto: SZ)

¿Por qué a algunas personas les resulta fácil valerse por sí mismas y a otras no tanto?

Hay diferentes factores, por ejemplo, una sensibilidad personal a la injusticia o si generalmente tengo la sensación de que siempre me ignoran. También afecta si puedo ponerme en el lugar de la otra persona y entender sus acciones. Esto nos ayuda a controlar nuestros impulsos y pensar: ¿La persona hizo eso a propósito, está nerviosa, tiene prisa? Además, existe la capacidad de regular la emoción inmediata y los impulsos conductuales. Y muchos de nosotros aprendimos desde una edad temprana a no resistirnos a nosotros mismos, sino a juzgar y castigar a los demás, por ejemplo, a recurrir a los maestros, y luego también a las instituciones estatales.

¿Hay ciertos momentos o etapas en la vida en los que nos es más fácil defendernos de la injusticia?

Por ejemplo, tienes que considerar la proximidad y la distancia, la situación peligrosa que te ves personalmente. Si me siento en el auto y toco la bocina, el peligro está lejos, estoy relativamente a salvo. Cuando me paro frente a alguien y le disparo directamente, la reacción inmediata de la otra persona es más directa.

¿Qué es realmente mejor para la psique? ¿Siempre te defiendes o aguantas pequeñas injusticias?

No hay absolutamente ninguna evidencia científica de que actuar enojado nos brinde relajación a largo plazo. Esto puede traer alivio a corto plazo, pero también puede generar otros sentimientos negativos, como vergüenza o culpa. Tienes que aprender a manejar la ira de manera adecuada y preguntarte: “¿Puedo usar la ira para hacer algo significativo?” Pero también debe tener cuidado de no reprimir la ira y, por lo tanto, posiblemente arrastrarla a situaciones en las que sea completamente inapropiada.

¿Y cómo hago eso?

La mejor solución es reconocer y comprender el sentimiento y evaluar si la fuerza del sentimiento es adecuada. Esto no significa que tengas que aguantar todas las injusticias, sino que sopeses tus opciones de acción y sus consecuencias con la mayor claridad posible. Cuando me enojo y enfoco mi percepción en eso, veo más injusticia y amenazas y luego me siento tratado injustamente.

Las mejores contradicciones me vienen de todos modos después de una hora en la ducha. ¿Y luego?

Hacer las paces. No puedes deshacerte de la ira pensando en ella 50 veces e imaginando venganza.