Alergia a las picaduras de insectos: se recomienda precaución, especialmente en otoño

Una picadura de avispa es muy dolorosa y, a menudo, provoca hinchazón en el lugar de la picadura, incluso en personas no alérgicas. Sin embargo, si hay cierta alergia al veneno de los insectos, las consecuencias son mucho más graves. En este caso, los síntomas ya no se limitan al lugar de la mordedura, sino que, dependiendo de su gravedad, conducen a la hinchazón de la cara o problemas en el corazón y los vasos sanguíneos, hasta un paro respiratorio potencialmente mortal.

Para aquellos que son alérgicos a los insectos, por lo tanto, se requieren precauciones muy especiales para evitar el contacto con los insectos que pican tanto como sea posible.

Protección contra insectos en el entorno doméstico.

La Asociación Alemana de Alergia y Asma (DAAB) aconseja a las personas con alergias en el hogar que mantengan las ventanas cerradas o que instalen mosquiteras. Cabe señalar que la mosquitera asegura que la ventana esté completamente cerrada. Por ejemplo, las redes simples para moscas aún brindan muchas oportunidades para el sigilo. Por ejemplo, una mosquitera de ventana rígida brinda mayor seguridad ya que la mosquitera está sellada herméticamente en un marco que sella completamente los lados. El dispositivo inmóvil, por ejemplo, también permite abrir las ventanas para ventilar en verano sin correr el riesgo de ser apuñalado.

Recomendaciones para no salir de casa

Por otro lado, la prevención integral al aire libre es más difícil, porque aquí no es posible una protección contra insectos al 100%. Sin embargo, el riesgo de picaduras puede reducirse. Por ejemplo, las personas alérgicas no deben comer al aire libre y evitar los productos perfumados para el cuidado del cuerpo para no atraer a los insectos que pican con ciertos olores. Las manos y la boca también deben lavarse después de las comidas. Si se acerca una avispa o una abeja, se recomienda mantener la calma y trasladarse lentamente a un área protegida.

A pesar de todas las precauciones, siempre debe llevar consigo un kit de emergencia para que, en caso de una puñalada, pueda reaccionar de inmediato a las contramedidas aprendidas previamente durante el entrenamiento. Los programas de formación adecuados se pueden solicitar a la compañía de seguros de salud correspondiente o al médico de familia, por ejemplo. Si los síntomas persisten después de una mordedura a pesar de usar un botiquín de emergencia, siempre debe acudir al hospital o consultorio médico más cercano.

Desensibilización para reducir los síntomas de alergia potencialmente mortales

Una alergia a las picaduras de insectos puede limitar severamente la calidad de vida en la vida cotidiana. Por ejemplo, si bien las reacciones alérgicas graves a los alimentos se pueden prevenir relativamente bien evitando cuidadosamente ciertos alimentos, no es fácil evitar encontrarse con insectos que pican al aire libre. Cualquier estancia al aire libre puede volverse desalentadora una vez que aparecen avispas o abejas en las inmediaciones.

Para los afectados, la desensibilización o la llamada inmunoterapia específica (SIT) proporciona una forma de reducir el riesgo. Pequeñas cantidades del pesticida se administran por inyección a intervalos. El sistema inmunitario se acostumbra a dosis más bajas del veneno con el tiempo y, en consecuencia, la reacción al veneno del insecto es menor. El tratamiento dura de tres a cinco años. Desde el momento en que las medidas de protección en el hogar y en el extranjero pueden reducirse gradualmente, se puede hablar sobre el médico tratante durante el tratamiento.