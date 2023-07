Accidente cerebrovascular: cinco alimentos que obstruyen los vasos sanguíneos

24 vida enfermedades

de: judith moreno

está dividido

Ciertos alimentos pueden promover la calcificación y el bloqueo de los vasos sanguíneos. Esto aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral.

Para suministrar suficientes nutrientes a los órganos y células del cuerpo humano, cada día se bombean mil litros de sangre a través de las arterias y los vasos sanguíneos. Sin embargo, en una condición conocida como aterosclerosis, los depósitos de grasa, colesterol y calcio obstruyen las arterias. Debido a los vasos sanguíneos estrechos o bloqueados, la circulación sanguínea se vuelve más difícil. Esto puede tener graves consecuencias para la salud y aumentar el riesgo de trastornos circulatorios y, por lo tanto, de accidentes cerebrovasculares, infartos o daños renales. Aunque existen diferentes factores desencadenantes de la enfermedad, por lo general es causada por una dieta poco saludable.

Mayor riesgo de accidente cerebrovascular y ataque cardíaco: siete alimentos que pueden bloquear los vasos sanguíneos

Una dieta poco saludable puede conducir a la aterosclerosis. Esto aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral. © imagebroker / begsteiger / IMAGO

La aterosclerosis afecta principalmente a los ancianos y se desarrolla lentamente durante un período de años. La causa de la llamada aterosclerosis radica en particular en un estilo de vida poco saludable con una dieta incorrecta. Ciertos alimentos obstruyen las arterias y provocan cambios en los vasos sanguíneos, con graves consecuencias. Por lo tanto, es mejor mantener las manos alejadas de los siguientes alimentos o reducir su consumo:

1. Los productos lácteos altos en grasa obstruyen las arterias

Los productos lácteos son ricos en proteínas y nutrientes como yodo, calcio, ácido fólico y vitaminas A, D, E, B1, B2, B6 y B12. En particular, los productos lácteos fermentados (como la leche agria, el yogur y el kéfir) son beneficiosas para la salud intestinal, ya que regulan la flora intestinal con probióticos que promueven la salud. Sin embargo, los productos lácteos como la mantequilla, la leche entera o el queso especialmente rico en grasas tienen un alto contenido de grasas animales saturadas. Debido al alto nivel de colesterol en la sangre, puede aumentar el riesgo de aterosclerosis y la enfermedad cardíaca resultante. Por tanto, reduce el consumo de, por ejemplo, nata, mantequilla, queso y leche condensada o elimina por completo estos alimentos de tu dieta si quieres prevenir un ictus. En su lugar, use alternativas lácteas de origen vegetal o quesos bajos en grasa como la leche de oveja o el queso de cabra.

2. La carne roja favorece la calcificación vascular

Comer carne roja, como carne de res, cerdo, conejo y caza, también promueve el endurecimiento de las arterias. Las carnes procesadas también son una preocupación. Porque las salchichas, el salami o el tocino, por ejemplo, contienen grandes cantidades de azúcar, sal, ácidos grasos saturados, así como conservantes y aditivos. Estos componentes se depositan en forma de colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos y pueden hacer que su nivel de colesterol LDL aumente rápidamente.

3. La pizza congelada contiene grasas trans que obstruyen las arterias

Además de las grasas trans, las comidas preparadas como la pizza congelada también contienen harina blanca, aceites refinados, sal, azúcar y conservantes. Las grasas trans por sí solas en realidad contribuyen a la obstrucción de los vasos sanguíneos y, por lo tanto, promueven la enfermedad coronaria. Además de otros componentes, también provocan inflamación en el cuerpo y otras enfermedades.

4. Los alimentos fritos como las patatas fritas, las croquetas o los schnitzels son perjudiciales para los vasos sanguíneos

Los alimentos fritos también contienen grasas trans inflamatorias que obstruyen las arterias. Por lo tanto, las papas fritas, los escalopes y las croquetas rara vez están en el menú. De esta manera puedes regular tu nivel de colesterol y al mismo tiempo prevenir la aterosclerosis.

5. La repostería y los dulces deben consumirse con moderación

También debe tener cuidado con ciertos productos horneados y dulces cuando se trata de la salud arterial. Porque al igual que los productos terminados o los alimentos fritos, contienen grasas trans dañinas y casi nada de fibra. Esto puede provocar inflamación en el cuerpo y bloqueo de las arterias. Dado que estos productos también contienen mucha azúcar, su consumo conduce a la obesidad. Como resultado, la aterosclerosis, a su vez, puede desarrollarse. Además, el alto consumo de azúcar conduce a una mayor producción de grasa en el hígado. Esto no solo puede provocar hígado graso, sino también un aumento de los niveles de colesterol, presión arterial alta, obesidad y diabetes. Todas estas condiciones son factores que contribuyen a la aterosclerosis.

