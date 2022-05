la base de datos aks sigue apareciendo – Vorarlberger Nachrichten

El estudio apareció en el Journal of the American Society of Nephrology (JASN). Lo llevó a cabo un equipo dirigido por Joseph Fritz de Med Uni Innsbruck y el director médico Emmanuel Zeit de LKH Feldkirch. El objetivo era evaluar el riesgo a largo plazo de insuficiencia renal irreversible que requiere diálisis. Resulta que el sobrepeso y la obesidad por sí solos no conducen a la diálisis. Lo relevante es lo que muestran las mediciones de glucosa, triglicéridos, un nuevo parámetro de resistencia a la insulina, ácido úrico y presión arterial.