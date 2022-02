Estudio: La mortalidad en la cirrosis es muy alta

El estudio incluye datos de 250 millones de ingresos hospitalarios y un período de seguimiento de 14 años. Aunque los datos provienen de Alemania, Austria y Alemania son muy similares en cuanto a estancia hospitalaria y consumo de alcohol.

La Universidad de Goethe escribió en el estudio que dirigió junioel tribeca Del Hospital Universitario de Fráncfort del Meno en la lanceta ha sido publicado.

tengo una enfermedad cronica en el hospital

El equipo de investigación analizó datos de casi 250 millones de ingresos hospitalarios en Alemania entre 2005 y 2018 por cualquier motivo. El 0,94 por ciento de estas hospitalizaciones son atribuibles a un diagnóstico de cirrosis, en la mayoría de los casos como una comorbilidad más que como la enfermedad principal.

La mortalidad por cirrosis hepática se examinó principalmente en el hospital. Aunque esta tasa de mortalidad disminuyó del 11,57 % al 9,49 % durante el período de observación, fue significativamente más alta que la tasa de mortalidad hospitalaria después del ingreso por otras enfermedades: el 8,4 % de los ingresados ​​en el hospital murió por insuficiencia cardíaca crónica, el 8,4 % murió debido a insuficiencia renal, el 6,4 por ciento y finalmente el 5,2 por ciento por EPOC/EPOC.

“Si la cirrosis ocurría al mismo tiempo que otra enfermedad crónica, su mortalidad aumentaba de dos a tres veces, sobre todo en las enfermedades respiratorias infecciosas”, dijo la universidad.

Predomina la cirrosis relacionada con el alcohol

Gracias a la introducción de antivirales directamente efectivos contra la enfermedad de la hepatitis C hace algunos años, la proporción de cirrosis asociada a la hepatitis C en el período de observación se ha reducido a aproximadamente un tercio. La hepatitis C crónica casi siempre se puede curar en unas pocas semanas con estos medicamentos. Por el contrario, la frecuencia de cirrosis causada por la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHNA) se cuadriplicó durante este período, en paralelo con un aumento de pacientes con obesidad mórbida (obesidad).

Sin embargo, la cirrosis del hígado causada por el abuso de alcohol no se vio afectada por estas transformaciones. “Representan el 52 por ciento de todos los casos de cirrosis registrados en el estudio, y las cifras absolutas van en aumento”, dicen los autores del estudio.

Dos tercios de los infectados son hombres

En comparación con otras enfermedades crónicas, los pacientes ingresados ​​en el hospital con cirrosis eran significativamente más jóvenes: la mitad tenía menos de 64 años. Dos tercios de ellos eran hombres. Tribeca resumió los hechos: “Los resultados de nuestro estudio muestran que los responsables de la toma de decisiones y los pagadores de atención médica deberían invertir significativamente más en la prevención de la cirrosis relacionada con el alcohol”.

Austria y Alemania son similares en aspectos clave: en 2019, el consumo de alcohol per cápita se registró en 12,8 litros en Alemania, Austria se quedó atrás con un promedio de 11,9 litros, pero también estaba relativamente “muy avanzada” en Europa. Con 252 hospitalizaciones por cada 1.000 habitantes (todas las causas), Alemania encabezó la lista de la OCDE en este ámbito en 2019, seguida de Austria en segundo lugar con 253 hospitalizaciones por cada 1.000 habitantes.