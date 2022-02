‘Deltakron’ y ‘BA.2’: Drosten advierte sobre picos: la desintegración del coronavirus aún está por llegar

Desdetim vicente dick Cerca

Christian Drosten no cree que la pandemia termine pronto. El virólogo se alarmó ante la posibilidad de que “Deltacron” mute en el Corona virus.

Actualización del miércoles 16 de febrero de 2022 a las 9 a. m.: Lo que advirtió el virólogo Christian Drosten a mediados de enero sigue liderando el consejo de expertos del gobierno federal a mediados de febrero. En el proyecto de resolución para la próxima Corona Summit, que está disponible para nuestro equipo editorial, el Comité advierte nuevamente sobre la propagación de la nueva variante “BA.2” del mutante omicron del virus Corona.

A pesar de la posibilidad y necesidad de nuevos procesos de relajación en Alemania gracias al aumento de la tasa de vacunación y tras el pico de la ola omicron, el peligro del disruptor “BA.2” sigue existiendo. “Al mismo tiempo, el consejo de expertos señala que la propagación de la variante omicron BA.2 podría conducir a un aumento renovado de la infección y una extensión de la ola de omicron”, se lee en el borrador de la resolución Corona Summit.

Por otro lado, el virólogo Drosten se refirió específicamente a un tipo más nuevo de Sars-CoV-2 en su advertencia en Deutschlandfunk: “Deltakron”. La combinación potencial de delta y omicron causó un gran revuelo a principios de enero. Por otro lado, el investigador de Charité pidió un mayor enfoque en la campaña de vacunación como medida central.

Corona variante “Deltakron”: virólogo Drosten con una advertencia

Primer informe el miércoles 26 de enero de 2022 a las 15 h: Berlín – ¿La alternativa de Omikron al virus Corona anuncia el fin de la epidemia? El virólogo Christian Drosten es pesimista sobre esta cuestión. El patógeno podría volverse más agresivo pronto, posiblemente a través del mutante ‘Deltakron’.

El virólogo Christian Drosten advierte actualmente sobre la posible recombinación de las variantes Omicron y Delta. (foto de archivo) © Imágenes Imago

Según Dorsten, ese no es necesariamente el caso. aura Se vuelve más y más débil. La recombinación de omicron y delta, por ejemplo, puede ser muy peligrosa. Es posible tener un mutante que “lleva, por ejemplo, la proteína espiga del virus omicron para seguir teniendo esta ventaja inmunológica, pero tiene el resto del genoma del virus delta, porque quizás el resto del genoma en delta confiere una mayor capacidad de replicación”. Otras propiedades Le da al virus una ventaja adicional, de modo que se combinan las características más fuertes de ambos mundos, de ambos serotipos”, dijo el experto a Deutschland Funk.

apellido Christian Heinrich María Drosten Fecha y lugar de nacimiento 12 de junio de 1972, Lingen (EMS) Profesión mundo de los virus ocupación actual Profesor, titular de la cátedra y director del Instituto Charité de Berlín; Jefe del Departamento de Virología en Labor Berlin – Charité Vivantes Services GmbH

¿Viene la variante de Corona “Deltacrone”? El virólogo Drosten también advierte de otros peligros

El jefe del Departamento de Virología de Charité Berlin no cree en la inmunidad colectiva rápida. Es una falacia suponer que uno desarrolla la variante del aura omicron, sobrevive al ciclo templado y, por lo tanto, se vuelve inmune. El colega de Charity en Drosten, Leif Eric Anders, confirmó recientemente que una infección avanzada con Omicron podría reemplazar la cuarta vacuna contra la corona.

“También puede ser que en unas semanas aparezca de repente una variante del virus omicron que nuevamente trae consigo un efecto patógeno más fuerte. Los que no han sido vacunados no tendrán protección inmunológica contra este efecto. Contra eso no se puede vacunar tan rápido”. ”, dijo Christian Drosten. .

La variante delta sigue siendo un riesgo en Alemania. Christian Drosten advirtió en el sitio web de Deutschlandfunk: “Y si Omikron no empuja el virus delta allí ahora, no necesariamente tiene que hacerlo, el virus delta podría regresar el próximo invierno, entonces debe asegurarse de que la vacunación se adapte a ambos tipos de corona”.

Christian Drosten sobre las variables Corona: la vacunación es la mejor protección

El ministro federal de Salud, Karl Lauterbach, había hablado previamente de un posible resurgimiento fuerte del auge del delta. “La variante delta está cambiando actualmente. Hay una buena posibilidad de que estemos lidiando con el tipo mutado de delta en el otoño. Cualquier persona que no haya sido vacunada y desarrolle omicron probablemente tendrá menos del 50 por ciento de protección contra la infección contra uno de los variantes delta”, dijo el político del SPD a Bild. new en otoño.

La conclusión del político de la salud: “Sin vacunas adicionales, estas personas correrían un gran riesgo. Así que no hay forma de evitar la vacunación”. Lauterbach apoya la vacunación obligatoria contra el coronavirus.

Christian Drosten también pide una campaña de vacunación más fuerte debido al riesgo de mutaciones. “Por supuesto que se puede generar inmunidad en la población sin vacunas, y la única pregunta es cuánto costaría eso en términos de muertes en una población relativamente anciana”, dijo el experto en virus a la estación de radio. Señaló a Estados Unidos, donde hay al menos 500 muertes por coronavirus al día. (Televisión)