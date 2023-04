Accidente cerebrovascular como causa – 5 síntomas clásicos

24 vida salud

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. A esto le sigue lo que se conoce como demencia vascular. Ambos presentan síntomas y quejas parcialmente diferentes.

Según la Asociación Alemana de Alzheimer, a finales de 2021, aproximadamente 1,8 millones de personas vivían con demencia en Alemania, lo que podría anunciarse años antes. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común y mejor conocida de demencia. Sin embargo, existen otras formas de demencia, como la demencia de Parkinson. La demencia vascular es la segunda forma más común de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. Incluso si ambos tipos son similares, los dos modelos más populares aún difieren entre sí en algunos puntos.

Demencia vascular: Suele ocurrir como consecuencia de varios pequeños accidentes cerebrovasculares

Un accidente cerebrovascular o un infarto cerebral puede ser una causa de demencia vascular. © blickwinkel / IMAGO

La demencia vascular (vas = vasos sanguíneos en latín) resulta de trastornos de la circulación sanguínea en el cerebro y generalmente es causada por múltiples accidentes cerebrovasculares pequeños. Son la causa más común de demencia vascular y, en consecuencia, partes del cerebro no reciben suficiente oxígeno después de un accidente cerebrovascular o una hemorragia cerebral. En este caso se habla del llamado infarto cerebral. Esta falta de suministro puede dañar el cerebro, lo que a su vez provoca síntomas de demencia. Incluso algunos infartos pequeños o hemorragias menores pueden provocar problemas importantes, según el área del daño cerebral.

Además, la demencia vascular generalmente comienza en la vejez y puede ocurrir junto con la demencia de Alzheimer. Ambas formas son similares, por ejemplo, en que el funcionamiento mental a menudo disminuye con el tiempo. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, los síntomas de la demencia vascular a veces mejoran. La enfermedad puede manifestarse con los siguientes síntomas típicos:

Problemas de lenguaje Los problemas del habla y del lenguaje a menudo ocurren durante o después de un accidente cerebrovascular. En la demencia vascular, el vocabulario suele ser más reducido y los pacientes tienen dificultades para encontrar palabras.

Los problemas del habla y del lenguaje a menudo ocurren durante o después de un accidente cerebrovascular. En la demencia vascular, el vocabulario suele ser más reducido y los pacientes tienen dificultades para encontrar palabras. Disminución de la capacidad de pensar. Los pacientes a menudo experimentan una disminución de la memoria, la atención y la concentración. También les resulta más difícil orientarse y su pensamiento generalmente se vuelve más lento.

Los pacientes a menudo experimentan una disminución de la memoria, la atención y la concentración. También les resulta más difícil orientarse y su pensamiento generalmente se vuelve más lento. Problemas y trastornos en la capacidad de abstracción : Puede afectar el sentido del tiempo, el juicio, la agilidad mental y la visión espacial. Como resultado, los pacientes a menudo desarrollan un comportamiento de “choque”.

: Puede afectar el sentido del tiempo, el juicio, la agilidad mental y la visión espacial. Como resultado, los pacientes a menudo desarrollan un comportamiento de “choque”. personalidad variable Los síntomas típicos pueden incluir falta de motivación y apatía, así como cambios de humor e incluso ansiedad o depresión.

Los síntomas típicos pueden incluir falta de motivación y apatía, así como cambios de humor e incluso ansiedad o depresión. quejas físicasLa demencia vascular también puede manifestarse a través de síntomas físicos como mareos, alteraciones de la marcha, trastornos de la deglución, problemas para orinar o parálisis de los músculos faciales.

Demencia vascular: cómo los síntomas difieren de los de la enfermedad de Alzheimer

Dependiendo de qué partes del cerebro se vean afectadas y qué tan grave sea, también aparecen diferentes síntomas con diversos grados de gravedad. A menudo hay fluctuaciones o los síntomas empeoran gradualmente. A diferencia de los pacientes de Alzheimer, las personas con demencia vascular tienen problemas de atención y concentración. Al mismo tiempo, las quejas físicas y el comportamiento inusual, como reír o llorar sin motivo específico, ocurren con frecuencia. Por otro lado, el olvido, un síntoma típico de la enfermedad de Alzheimer, es inicialmente raro o menos pronunciado en la demencia vascular. Sin embargo, si se presenta una forma mixta de enfermedad de Alzheimer y demencia vascular, generalmente es más estresante y progresa más rápido.

