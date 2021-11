Activision Blizzard: nuevas acusaciones contra el CEO Bobby Kotick

El pescado huele de la cabeza: nuevas acusaciones de acoso de Activision Blizzard se dirigen contra el CEO Bobby Kotick. Se dice que tuvo conocimiento de los hechos y obstaculizó su esclarecimiento. Los accionistas de la empresa ahora piden su renuncia.

Reportado por El periodico de Wall Street Se dice que varias mujeres han presentado acusaciones de acoso contra Kotick. En un incidente en 2006, el director ejecutivo supuestamente amenazó de muerte a la víctima en un mensaje de audio.

Entre otros documentos obtenidos por el Wall Street Journal se encuentra un correo electrónico de un abogado de un ex empleado de Sledgehammer a Kotick de 2018. La empleada fue violada y denunciada a Recursos Humanos, pero no pasó nada. En este caso, Activision Blizzard llegó a un rápido acuerdo extrajudicial, pero Kotick no notificó a la junta supervisora ​​de esto ni de las acusaciones. Incluso después de que comenzaron las investigaciones oficiales, el CEO retuvo la información, escribió en el Wall Street Journal, citando documentos internos. El propio Consejo de Supervisión escribió en un comunicado a la revista que había sido informado adecuadamente sobre asuntos regulatorios.

Kotick también intervino personalmente en 2019 para mantener al jefe de estudio de Treyarch, Dan Bunting, en la empresa después de las acusaciones de acoso sexual, en contra de la recomendación de Recursos Humanos e Investigaciones. Los carteles solo dejaron la compañía en los últimos días después de que se conocieron las acusaciones.

Blizzard apenas toma una posición

en un presione soltar Mientras tanto, Kotick se volvió contra el WSJ. El informe acusadoengañosoSer. Vs. desarrollador de juegos La compañía también dijo que el informe ignoró las correcciones de los últimos meses. Sin embargo, ninguno de los informes se refirió específicamente a las acusaciones. La falta de una discusión sustancial sugiere que la reducción de daños debe perseguirse con una estrategia inteligente de relaciones públicas. El propio Kotick finalmente declaró una “política de tolerancia cero” para la mala conducta y tendría que quitarse el sombrero si las acusaciones fueran ciertas.

Como dejé en claro, estamos avanzando con una política de tolerancia cero para el comportamiento inapropiado, y cero significa cero. Cualquier comportamiento reprobable es simplemente inaceptable. Bobby Kotik

Parece dudoso que Kotick sea adecuado incluso como icono figurativo desde este punto de vista. Después de todo, el personal administrativo de Blizzard fue reemplazado, en parte con el objetivo de influencia externa. La junta directiva de la compañía expresó su confianza en Kotick luego de las acusaciones. El Correo de Washington Sin embargo, renunció. Lo acusan a él y a otros gerentes de fracasar en áreas centrales de sus trabajos.

Debe quedarse Kotick

Entonces, la reacción del editor es aún más impactante. Kotick no solo expresó confianza, sino que al mismo tiempo se notó su calidad de conducción: sus reformas son “Un líder en la industriaNombrado. Tales declaraciones no solo son espeluznantes a la luz de las acusaciones. Debido a que la nueva directora asociada de Blizzard, Jane O’Neill, dejará la compañía a fin de año, por lo tanto, solo unos meses en el puesto, en el fundamento de que recibió menos dinero que su homólogo, Mike Ybarra.

Varias veces se prometió una modificación en el alcance de la transferencia, pero la oferta correspondiente se recibió solo después de la terminación. Y según el Wall Street Journal, ella le dijo al departamento legal de la editorial, contrariamente a sus declaraciones públicas, que era una hoja de parra y que había sido marginada y señalada. Ya no confías en los cambios reales en Activision Blizzard.

Otro detalle del informe pone en duda que Bobby Kotik es la persona adecuada para un cambio real. Él mismo escribió la provocativa carta que Fran Townsend, director de cumplimiento de Blizzard, envió al personal.

En él, el estado estadounidense de California, como ahora el informe del Wall Street Journal, fue acusado, entre otras cosas, en el curso de la demanda “.imagen distorsionada e incorrecta“Para capitalizar el estado de cosas en Blizzard, con Blizzard siendo retratada como una empresa que adopta una postura dura contra el acoso. Esta descripción no cayó en oídos abiertos; provocó protestas de los empleados, aunque se suponía que Townsend ganaría credibilidad como gerente en papel a través de Townsend. “Townsend se enderezó el sombrero y Kotik habló él mismo en una fila”.inconscienteDichos sin revelar su autoría.