Actualización desde I7-4790k | hardwareluxxx

Bienvenidos todos,

Después de casi exactamente 7 años, mis dedos están ansiosos por actualizar mi computadora y necesito consejo. Actualmente tengo un I7-4790k con DDR3 y una GTX1080.

1. ¿Quieres jugar en PC? Si la respuesta es sí, ¿entonces qué?

¡sí! Actualmente el más demandado es cyberpunk2077, pero también me gusta disfrutar de viejos clásicos como Supreme Commander en todo su esplendor (heavy one core).

2. ¿Quieres usar tu computadora para editar fotos/música/videos o algo similar? ¿Como hobby o eres un profesional? ¿Qué software usarás?

número

3. ¿Tiene requisitos o deseos especiales (marcas y fabricantes específicos, overclocking, PC particularmente silencioso, iluminación RGB, …)?

Nada, no tengo que encender ni estar especialmente callado, no necesito WiFi.

4. ¿Cuántas pantallas quieres usar? ¿Modelo, resolución, frecuencia de actualización (hercios)? ¿Gsync/FreeSync?

Yo uso dos pantallas. #1: Acer Predator XB281HK (4K, 60Hz) y probablemente un Hyundai Full HD más antiguo con conexión VGA.

5. ¿Todavía tiene una computadora vieja, partes de las cuales se pueden reutilizar?

(por favor con enlaces o nombre exacto del modelo)

Transductor: OCZ-ZT650W ¡Un viejo!

HDD: 2 SSD

Tarjeta gráfica: inicialmente una GTX1080, pero todavía tengo una RTX3070 en stock, que no hace nada en mi PC actual.

Vivir: Garra Zigmática

6. ¿Cuánto dinero quieres gastar?

Menos de 1000 euros

7. ¿Cuándo debo comprar una PC?

No se apresure en el Black Friday si hay buenas ofertas

8. ¿Le gustaría ensamblar la computadora usted mismo o ensamblarla (por la tienda o por ayudantes (lista como una etiqueta))?

Me gustaría coleccionar todo con un amigo.

9. ¿Quieres transmitir tu contenido usando tu PC (por ejemplo, a través de Twitch/OBS)? Si es así, ¿cuáles son los juegos/contenido? ¿Ya tiene piezas para la configuración de transmisión? (Múltiples pantallas, micrófono, cámara, dispositivo de transmisión, …)?

número

Hasta ahora me estoy enfocando en el Ryzen 5800X3D y el I5-13600k. No soy nada inteligente con las placas base, estoy realmente empantanado allí. Y tampoco se si hay que cambiar la fuente de poder.

Para RAM, probablemente elegiría DDR4.

Me gustaría decir gracias por la ayuda!