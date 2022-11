Creatures Inc. está buscando Acerca de los desarrolladores a través de la publicación de trabajos • JPGAMES.DE

sí. El próximo Pokémon aparecerá, seguro. Habrá un juego de Pokémon después de Pokémon Crimson y Crimson, aunque la novena generación aún no ha comenzado. Claro como el famoso caldo de empanadillas.

ahora a uno le importa Declaración de función de Creatures Inc. Por un poco de emoción. Porque, por supuesto, también hay una pregunta poco clara. Es decir, si el próximo juego de Pokémon continuará en el lanzamiento de Nintendo Switch. Nintendo híbrida casi en retiro anticipado, se publicará en marzo por sexta vez.

No parece que Creatures Inc. Trabajando en Pokémon para Nintendo Switch nunca más. La publicación de trabajo para el diseñador de personajes 3DCG menciona específicamente “investigación y desarrollo para otros dispositivos de próxima generación” como uno de los elementos en la descripción del trabajo.

Creatures Inc. fue fundada. Desarrollado por Tsunekazu Ishihara en 1995 y estrechamente asociado con Nintendo y The Pokémon Company. Alrededor de 100 empleados han ayudado a desarrollar Pokémon Sword and Shield. Ha pasado mucho tiempo trabajando juntos en la serie Pokémon.

De hecho, Nintendo Switch tiene más juegos de Pokémon atribuidos a la serie principal que nunca. Comenzando con la Generación 8 y Sword and Shield, también hubo versiones de Sinnoh, Pokémon Legends: Arceus y ahora, por supuesto, Crimson y Crimson.

El anuncio de trabajo dice en voz alta CVG También filiales como Pokémon Ranger, PokéPark y Pokémon Detective Pikachu. Así que no tiene que ser Creatures Inc. Ya estoy trabajando en una nueva parte importante. a Se dice que Detective Pikachu lleva mucho tiempo en desarrollo.

Ilustraciones: Pokémon Carmesí, Pokémon Carmesí, Nintendo, Compañía Pokémonjuego de monstruos