Acuerdo de Rheinmetall en Rusia y sospecha de soborno

unDisfruta de rmin Papperger, jefe del grupo de armas Rheinmetall, una experiencia completamente nueva en las últimas semanas. En lugar de informes críticos sobre exportaciones de armas o fallas en el tanque del ejército alemán, recibió una cobertura de prensa positiva. Su hospital de campo de cascos de Ucrania se ofrece a la venta y estará encantado de suministrar vehículos blindados de transporte de personal usados ​​tipo Marder, si el gobierno federal lo permitiera. Los periódicos citaron repetidamente a Babid aquí como testigo contra una importante posición de AC del gobierno federal.

Casi se olvida que hace unos años, quería que el grupo con sede en Düsseldorf aumentara la efectividad de combate del ejército ruso, con la entrega de equipos de alta tecnología al Centro de Entrenamiento de Combate (GUZ) en Malino, Rusia y alrededor de 330 km al este de Moscú.

Rheinmetall CEO Armin Papperger en 2018 frente a la sede de la compañía en Düsseldorf Crédito: REUTERS/Wolfgang Rattay

Sólo después de la anexión del presidente Vladimir Putin de Crimea de Ucrania a principios de 2014, el gobierno federal bloqueó Rheinmetall Más entregas. La investigación realizada por Welt am Sonntag y Correctiv Research Center ahora muestra: para obtener el sistema, dos gerentes de su subsidiaria en Bremen-Rheinmetall Defense Electronics dijeron que incluso habían pagado 5,38 millones de euros en sobornos, a través de la empresa de mensajería, aparentemente a destinatarios en Rusia.

Este caso, incluyendo el importe del supuesto soborno, se puede encontrar en forma de documentos anónimos acerca de la investigación de la corrupción en el extranjero, que lleva el gobierno federal regularmente a la OCDE. Esta organización con sede en París de los países ricos e industrializados se había asegurado un acuerdo en 1999 que el soborno extranjero también se castigaba en Alemania. La Oficina del Fiscal en Bremen confirmó que estaba relacionado con el acuerdo de Rheinmetall en Rusia.

De acuerdo con los archivos, se dice que se han hecho en mayo de 2014. Dos directores de la filial con sede en Bremen Rheinmetall Defence Electronics fueron acusados de abuso de confianza en el Tribunal de Distrito de Bremen en julio de 2019, los pagos; Sus acciones fueron lanzadas en abril y agosto de 2020, en cambio del pago de términos de caja de 12.000 euros cada uno. En los casos de corrupción en el extranjero, los investigadores como para centrarse en el cargo de falta de honradez, porque sólo entonces se debe probar el flujo de pagos cuestionables de la compañía en Alemania – no toda la ruta adicional de sobornos a los beneficiarios en el extranjero. Rheinmetall aún no ha respondido a las preguntas sobre los hechos denunciados por Welt am SONNTAG el miércoles. La empresa señaló, entre otras cosas, “períodos de ausencia asociado con las vacaciones durante el período de Pascua.”

Recientemente WELT, correctivo El Ippen Investigativ evalúa docenas de descripciones oficiales alemanes de estos casos a investigaciones de corrupción. Se hizo evidente que las condiciones monetarias, como en el caso de Rheinmetall, son herramientas judiciales típicos usados para acortar el procedimiento. Entonces no es el acusado tiene antecedentes penales.

Entrenamiento en tierra para 30.000 soldados al año

El Grupo de Düsseldorf recibió un pedido por valor de más de 100 millones de euros en 2011. Se preveía que un área de entrenamiento militar en Molino estaría equipada con asentamientos de entrenamiento con fines de entrenamiento. Modelo: Ciudad de entrenamiento de la Bundeswehr en Schnöggersburg, cerca de Magdeburg.

Gracias a simuladores de combate de láser procedentes de Alemania, soldados rusos deben ser capaces de formar a un tiro directo sin tener que utilizar munición real. Uno Mostrar Rheinmetall Se menciona específicamente la práctica de la guerra urbana – la llamada de Operaciones Militares en Terreno Urbano (MOUT). Rheinmetall quería permitir a 30.000 miembros del Ejército de Putin a los ejercicios de combate de conducta cada año, incluyendo armas antitanque o armas del tanque. La empresa se comprometió Moscú “la base de entrenamiento más moderno del mundo con la formación basada en la simulación.”

La zona de entrenamiento militar se encuentra 330 kilometros al este de Moscú Crédito: Sasha Mordovets/Getty Images

El arreglo era claramente importante para la gente de Dusseldorf. Recientemente, en 2013, Rheinmetall se felicitó por el establecimiento de una “misión con los agentes del Ministerio de Defensa en relación con Rusia”, gracias a Mulino. En ese momento, aparentemente era posible que la compañía ya esperara seguir las órdenes de más áreas de entrenamiento militar en varios distritos militares rusos. Ahora hay una oportunidad “para ocupar una posición importante en el mercado en uno de los mercados más fuertes en el mundo en desarrollo”, según el informe de la empresa.

Más tarde, eso suena surrealista. Después de todo, Rusia ya había invadido a su país vecino, Georgia, en 2008. Pero durante una visita a Moscú en 2011, según informes de la época, el entonces ministro de Defensa, Thomas de Maiziere, también acordó vender GUZ a Rusia. El político de la CDU explica hoy que es “muy escéptico” con esta exportación. “Sin embargo, Rheinmetall realmente quiere eso”. También estaban sus partidarios al mando del ejército alemán.

Y en 2012, el gobierno federal acordó formalmente exportar un centro de comando móvil y operaciones a Rusia por seis millones de euros, aparentemente el primer tramo del proyecto en Malino. Un año después, a nueve soldados rusos se les permitió probar el uso de la tecnología durante un período de tres meses en un centro de formación alemán en Sajonia-Anhalt. El gobierno federal se está esforzando con esto Ayuda de entrenamiento Según sus declaraciones, “intercambio de experiencias y transferencia de valores”.

operación de prueba de guerra ucrania

Cuando el gobierno federal prohibió a Rheinmetall realizar más envíos al centro de capacitación después de la anexión de Crimea en 2014, solo se entregó una pequeña parte de la tecnología. Aparentemente, los rusos terminaron los servicios públicos con sus propios recursos. El presidente Putin vino personalmente a Malino en septiembre de 2021 para seguir ejercicios conjuntos con Bielorrusia. bajo el nombre Zapad 2021 (Alemán: Westen 2021) Esta fue claramente una prueba para el ataque a Ucrania.

El ministro de Defensa ruso, Anatoly Serdyukov, en ese momento (izquierda) con su homólogo alemán, entonces Thomas de Maizière, en octubre de 2012 en Berlín. Fuente: REUTERS/Thomas Peter

Sorprendentemente, Rheinmetall no parece haber terminado por completo sus negocios de armas en Rusia hasta hace poco. Según el último informe anual publicado recientemente en marzo de 2022, una empresa conjunta que la empresa con sede en Düsseldorf fundó en Moscú en 2012 para el negocio de GUZ todavía existe como una subsidiaria de Rheinmetall. En 2020 incluso obtuvo un beneficio de 35.000 euros.

التحقيقات الرشوة في هذا الشأن هي أيضا غير مريحة للمدرب رينميتال لأنه جعل الاعلانات الضخمة حول مكافحة الفساد في نهاية عام 2014. بعد التحقيق في مدفوعات الرشوة من جانب رينميتال الدفاع إلكترونيات في اليونان، وعدت Papperger الإصلاحات "حتى أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث لنا مرة Otras". Parece doblemente vergonzoso que las autoridades rusas, de todas las personas, iniciaron el proceso en 2016 e informaron a las autoridades alemanas, incluso si tenía más que ver con compromisos internos en la élite gobernante de Moscú.

Porque como ministro de Defensa ruso, Anatoly Serdyukov fue responsable del contrato con Rheinmetall. El exvendedor de muebles estaba casado con la hija de un amigo cercano de Putin. A finales de 2012, que perdió su trabajo en relación con las acusaciones de corrupción contra su entonces 33 años de edad, amante. Fue acusada de malversación de fondos en la agencia de adquisiciones militares Oboronservis. Este lugar era exactamente el socio de Rheinmetall en el negocio de armas ruso.

Evgenia Vaseleva, ex jefa de departamento de la agencia de adquisición de armas Oboronservis, fue juzgada en Moscú en julio de 2014. Fuente: Sefa Karacan / alianza de imágenes / AA

Según las investigaciones de Welt am Sonntag y Correctiv, documentos de la OCDE muestran ahora que otro caso de corrupción en Bremen subsidiaria de Rheinmetall ya se expuso en 2015. Parece ser que un gerente de ventas utiliza sobornos para ayudar a vender los simuladores de la Academia Filipina de negocios. En 2019, el Ministerio Público lo acusó. También se salió con una suma relativamente modesta de 6.000 euros. Después de todo, Rheinmetall tuvo que pagar tres millones de euros de beneficios a las arcas del Estado.

