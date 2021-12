Aditivos nocivos para la salud: estudio: las comidas preparadas aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular

Las comidas preparadas son rápidas y fáciles de preparar. Sin embargo, los investigadores han descubierto que algunos suplementos aumentan significativamente el riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular en personas con enfermedades cardíacas.



Avatar_shz

de Jean Malt Wortman



03 de diciembre de 2021, 5:00 p.m.

Berlín | Demasiado consumo alimentos procesados ​​industrialmente Aumenta significativamente el riesgo de un segundo ataque cardíaco o accidente cerebrovascular en personas que ya padecen una enfermedad cardiovascular. Esta es la conclusión a la que llegó recientemente. estudio por investigadores italianos del Instituto Mediterráneo de Neurología Neuromed en el Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Publicaron los resultados en la famosa revista especializada European Heart Journal..

Según el estudio, los productos finales también aumentan el riesgo si los afectados parecen estar comiendo alimentos saludables basados ​​en valores nutricionales puros. La culpa es de varios aditivos utilizados en los alimentos procesados ​​industrialmente.

Los aditivos en los productos terminados aumentan el riesgo de muerte.

En su estudio, los investigadores hablaron muy bien de los alimentos procesados. Esto incluye, por ejemplo, empaquetado Comidas listas, pero también Refrescos, yogur y frutas para untar o Cereales para el desayuno. Porque a menudo contienen una gran cantidad de aditivos que se supone que conservan los alimentos por más tiempo o hacen que se vean apetitosos. A menudo, también se necesitan para el procesamiento industrial.



imago photos / Rüdiger Wölk Muchos productos procesados, como los cereales para el desayuno, parecen ofrecer valores nutricionales saludables. Pero todavía contiene aditivos nocivos.

Para el estudio, los científicos observaron a 1.171 participantes durante un período de diez años. Todos los sujetos ya tenían enfermedad cardiovascular al inicio del estudio y proporcionaron información sobre su dieta con regularidad. Los investigadores dejaron de comer personas que consumían alimentos procesados ​​con frecuencia mayor riesgo de muerte Como primer autor del estudio Mariala Bonaccio para explicar:

Hemos descubierto que las personas que consumen más alimentos procesados ​​tienen un riesgo dos tercios mayor de sufrir un segundo ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, esta vez fatal, en comparación con quienes comen estos alimentos con menos frecuencia.

Marialaura Bonaccio, autora principal del estudio

Además, el riesgo general de muerte para quienes consumen productos terminados con frecuencia es un 40 por ciento más alto, explica Bonaccio en un presione soltar.

También interesante:

El mito de la comida para llevar saludable

Los investigadores enfatizan que los valores nutricionales contenidos en los platos no son importantes. Más importante es el tipo de preparación y almacenamiento. Porque también hay productos terminados que aparecen a primera vista nutricionalmente equilibrado Aparece. Pero todavía se necesitarán aditivos dañinos para la producción y conservación.



Imagen de la foto / Christoph Hardt Una puntuación nutricional debe proporcionar, por ejemplo, información sobre la composición nutricional de los alimentos. No dice nada sobre los aditivos.

Estos incluyen, por ejemplo, proteínas hidrolizadas, maltodextrina, grasas hidrogenadas, colorantes, conservantes, agentes antiaglomerantes, potenciadores del sabor y edulcorantes. Para clasificar los alimentos, los científicos utilizaron el llamado sistema NOVA, que evalúa los productos no según su valor nutricional, sino según el grado de procesamiento.

Los alimentos frescos y sin procesar son significativamente más saludables

Por lo tanto, un estilo de alimentación saludable es necesario ante todo. Alimentos frescos y tan poco procesados ​​como sea posible comer. Porque no contienen sustancias nocivas y no se suelen utilizar a la hora de cocinar. Por lo tanto, los investigadores argumentan que los alimentos no deben considerarse saludables solo por su valor nutricional, sino también por los aditivos que contienen y el grado de procesamiento.

Sin embargo, los científicos también aseguran que no hay problema en recurrir a un producto terminado de vez en cuando. Los alimentos procesados ​​no deben consumirse con regularidad, especialmente si existe un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

¿Y usted?

Contenido editorial recomendado En este punto, encontrará contenido relevante de una plataforma externa que complementa el artículo. Puede verlo y ocultarlo nuevamente con un solo clic. Descargar contenido externo Al activar la casilla de verificación, acepta que el contenido se puede descargar de un proveedor externo. Los datos personales pueden transferirse a proveedores externos. Puede encontrar más información en nuestra información de protección de datos

“Las verduras frescas son diferentes de las verduras precocidas y condimentadas, al igual que muchos otros alimentos”, explica el autor del estudio. Licia Iacoviello. “Nuestra propuesta es agregar el nivel de procesamiento industrial de los alimentos a las etiquetas del frente del paquete, que hasta ahora solo contienen información nutricional”, continúa.